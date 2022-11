Eccellenza, i risultati dell'11ª giornata: buona la prima per mister Tavano, tonfo pesante della Cuoiopelli

Vince solo il Tuttocuoio, tra le squadre pisane, nel weekend di Eccellenza girone A. I neroverdi di Ponte a Egola, all'esordio con Francesco Tavano in panchina (debutto assoluto da Mister), si aggiudicano per 2-1, in rimonta, lo scontro diretto di bassa classifica contro l'Armando Picchi. Decisiva la doppietta di Fino. Nell'unico anticipo dell'11ª giornata la Cuoiopelli crolla 3-0 a Castelfiorentino e, in virtù del successo domenicale del Fucecchio sul campo della Pro Livorno Sorgenti (2-0), perde la testa della classifica a vantaggio dei rivali bianconeri. 1-1 tra Fratres Perignano e Camaiore (Da Pozzo, Di Paola) e tra Massese e San Miniato Basso (Marabese, Papi su rigore). Il Cenaia viene raggiunto in extremis dal San Marco Avenza per il 2-2 finale: gli arancioverdi sprecato le due reti di vantaggio siglate da Remedi e Benassi nei primi 45'. Chiudono il quadro Montespertoli-Certaldo 2-0 e River Pieve-Ponte Buggianese 1-1.