Eccellenza, i verdetti: Perignano in finale playoff con un pari rocambolesco, retrocede il San Miniato Basso

Si è giocato nel pomeriggio odierno l'ultimo turno della regular season di Eccellenza girone A.

Bastava un punto, al Fratres Perignano, per conquistare il passaggio diretto in finale playoff ed il punto è arrivato. Al "Matteoli" finisce con un rocambolesco 5-5 il match contro il River Pieve. Apre di Paola con una doppietta, poi un rigore di Canessa accorcia le distanze prima dell'intervallo. Di nuovo una doppietta, stavolta di Sciapi, permette ai rossoblù di allungare ad inizio ripresa. I garfagnini non si scoraggiano e recuperano addirittura tre reti grazie ad un autogol e alle segnature di Tocci e Dinucci. Nel finale botta e risposta Fiumalbi-Canessa. Resta fuori dagli spareggi promozione il Castelfiorentino, vittorioso 3-1 in casa del Cenaia già campione. All'immediato vantaggio arancioverde firmato Benassi, replicano Campatelli, Mancini e Ballerini.

La Cuoiopelli impatta 1-1 al "Masini" contro il Fucecchio (Cavallini, Zefi). I biancorossi affronteranno in semifinale playoff il River Pieve, in casa e con due risultati su tre a disposizione. Il Tuttocuoio si aggiudica per 1-0 (Turini) lo scontro diretto col San Marco Avenza e partirà anch'esso col vantaggio sia del fattore campo che del doppio risultato utile nel playout contro la stessa formazione apuana. Non riesce ad evitare la retrocessione diretta il San Miniato Basso, sconfitto 1-0 a Certaldo (Bandini) e condannato dalla 'forbice' (tredici punti di distacco dal quintultimo posto). I giallorossi salutano la categoria "Regina" dopo sei stagioni.

I verdetti

PROMOSSO IN SERIE D: Cenaia

PLAYOFF: Fratres Perignano qualificato in finale; spareggio Cuoiopelli-River Pieve

PLAYOUT: Tuttocuoio-San Marco Avenza

RETROCESSI IN PROMOZIONE: San Miniato Basso, Armando Picchi