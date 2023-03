Eccellenza, il San Miniato Basso perde con la San Marco Avenza e sprofonda al penultimo posto

Squadra in casa

Squadra in casa San Marco Avenza

Dura sconfitta in ottica salvezza per il San Miniato Basso. Nell'anticipo della ventisettesima giornata di Eccellenza girone A i giallorossi crollano nella ripresa al "Deste", cedendo per 2-0 alla San Marco Avenza.

Gara nel complesso equilibrata e combattuta a centrocampo nella prima frazione di gioco. Gli unici due lampi scaturiscono dai giallorossi di Ticciati: al 4′ Durante centra il palo, al 44′ lo stesso numero 10 conclude di poco a lato da ottima posizione.

Dopo appena tre giri d’orologio dal rientro dall’intervallo la San Marco passa in vantaggio: sugli sviluppi di un lancio dalle retrovie, la retroguardia sanminiatese si fa trovare impreparata e Mancini insacca alle spalle di Carli.

La partita del San Miniato Basso finisce sostanzialmente qui, poiché il resto della ripresa vede gli apuani gestire senza particolari patemi e arrotondare. Al 61′ Mancini si divora una ghiotta palla gol a tu per tu con Carli. Appuntamento per il raddoppio rimandato all'88', quando il subentrato Ruffo chiude i conti con una stoccata da pochi passi.

Il San Miniato Basso subisce il sorpasso in classifica da parte della San Marco Avenza e scivola al penultimo posto, con un distacco di nove punti dalla quintultima piazza in attesa delle gare domenicali.

San Marco Avenza - San Miniato Basso 2-0, il tabellino della partita

SAN MARCO AVENZA: Cacchioli, Baeza Rosales, Scremin (40’ Cacciatori), Cucurnia, Zuccarelli, Viti, Ortelli, Vicari (93' Braida), Bruzzi (93' Santini), Pedrazzi (73' Raffo), Mancini (73' Morelli). A disp.: Cozzolino, Bancalari, Del Mancino, Pierdominici. All.: Alessi

SAN MINIATO BASSO: Carli, Boghean (71' Romeo), Re (83' Vanni), Di Benedetto (71' Arapi), Fanetti, Cela, Anichini, Malanchi, Falchini, Durante, Franzoni (53' Chiaramonti). A disp.: Venturini, Giannarelli, Salliu, Tremolanti, Scarselli. All.: Ticciati

Arbitro: Galligani di Pistoia

Reti: 48' Mancini, 88' Raffo

Ammoniti: Anichini