Eccellenza, San Miniato Basso-Fratres Perignano 1-1: finale thriller al 'Pagni'

San Miniato Basso e Fratres Perignano si dividono la posta in palio al termine di una partita di alto livello per la categoria, giocata con intensità e grande agonismo dalle due squadre per tutti i 90' più recupero. Il primo sussulto del match è di marca giallorossa: al 9' Bourezza imbecca sulla sinistra Malanchi, il quale conclude a lato di poco. Il Perignano tiene maggiormente il possesso, ma è il San Miniato Basso a rendersi maggiormente pericoloso in contropiede. Bourezza non concretizza da posizione ravvicinata, dalla parte opposta Di Paola calcia fuori da buona posizione. La gara prosegue sul filo dell'equilibrio fino al finale del primo tempo, quando il Perignano sfiora il gol in due occasioni in rapida successione, ma prima Nolé poi Lampignano salvano nei pressi della linea di porta.

Il secondo tempo si apre sulla stessa falsariga. Al 53' Ciravegna non trova la deviazione vincente sotto porta sugli sviluppi di un corner. Lampignano inoperoso per tutta la ripresa fino al 77', quando Sciapi troverebbe la rete se non fosse per un fuorigioco segnalato dalla terna arbitrale. Due minuti più tardi il San Miniato Basso va ad un passo dal vantaggio. A compimento di un contropiede Marabese (rientrato dopo lo stop per infortunio) serve Anichini, che si trova di fronte a Borghini, ma il numero 1 del Perignano si supera con un ottimo intervento in uscita. Sul corner seguente Bourezza spreca clamorosamente di testa, centrando Borghini a tu per tu. Il Perignano torna avanti: all'84' Sciapi anticipa Cela in scivolata e spedisce appena sopra la traversa. Appuntamento solo rimandato per il numero 11 perignanese, che sblocca il punteggio al 95' con un gol da vero centravanti d'area: Lampignano tocca ma non può evitare che il diagonale termini nel sacco. Sembra l'ennesima beffa per il San Miniato Basso, ma i ragazzi di Targetti non si danno per vinti e appena quaranta secondi dopo trovano l'1-1 finale con la zuccata di capitan Sabatini. Un gol ed un punto a testa per due squadre che hanno appassionato il pubblico del "Pagni".

San Miniato Basso - Fratres Perignano 1-1, il tabellino della partita

SAN MINIATO BASSO: Lampignano, Franzoni (46' Boghean), Romeo, Nolé, Sabatini, Cela, Bourezza, Malanchi (62' Anichini), Scarselli (87' Taddei), Di Benedetto, Ciravegna (69' Marabese).

A disposizione: Giannangeli, Chiaramonti, Menichetti, Re, Salliu.

Allenatore: Claudio Targetti.

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Genovali, Falleni, Giorgi, Aliotta, Chiodi (64' Fiumalbi), Cornacchia, Niccolai, Di Paola, Doveri (68' Arapi), Sciapi.

A disposizione: Menicagli, Pennini, Pruneti, Pecci, Caliò, Montagnani, Ganetti.

Allenatore: Matteo Niccolai.

ARBITRO: Chirnoaga di Tivoli (Tarocchi di Prato - Quartararo di Firenze)

MARCATORI: 95' Sciapi (P), 96' Sabatini (S)

NOTE: ammoniti Malanchi, Sabatini, Scarselli, Ciravegna, Boghean (S) Aliotta, Cornacchia, Di Paola (P)