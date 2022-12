Eccellenza, girone A: il punto alla sosta, tutti i numeri e le curiosità

Giunti alla sosta natalizia e, nel contempo, al giro di boa del campionato, è tempo di bilanci per il girone A di Eccellenza.

La Cuoiopelli si gode il "titolo" di campione d'inverno, ma è gran bagarre nelle zone nobili della classifica. A cominciare dal Cenaia, che, come i biancorossi, ha totalizzato 28 punti in 15 gare e ha mantenuto il loro stesso rendimento di otto vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Tra le due, la compagine di Santa Croce sull'Arno prevale nello scontro diretto (netto 4-0 al Favilli il 23 ottobre) e nella differenza reti (+15 contro +5). Valore aggiunto della formazione di Marselli in questa prima metà di stagione è lo strapotere offensivo: con 33 reti risulta l'attacco più prolifico del girone, guidato dalla coppia Tapparello-Andolfi, autore del 73% delle segnature (14 e 8). Quella contro la Cuoiopelli rappresenta l'unica sconfitta casalinga del Cenaia. Gli arancioverdi hanno costruito le loro fortune tra le mura amiche, totalizzando ben 19 punti sui 24 disponibili. Con gli ulteriori innesti dal mercato invernale potrebbe essere davvero l'anno buono per gli uomini di Macelloni. Alle spalle del duo di testa ecco il Fratres Perignano (27 punti), seguito a sua volta dalle rivelazioni Fucecchio (26) e River Pieve (25), le quali chiudono la zona playoff. I rossoblù di Niccolai sono incappati in alcuni pareggi di troppo che ne hanno sancito la terza posizione al giro di boa. Da segnalare le otto reti messe a segno da Cornacchia, centrocampista-goleador del campionato assieme a Costanzo della Pro Livorno Sorgenti.

In sesta posizione spazio alla coppia Massese-Certaldo, appaiata a 22 punti. Quella bianconera è la formazione che ha subìto meno sconfitte in assoluto (una soltanto), ma che allo stesso tempo ha collezionato il maggior numero di segni "X" (ben dieci). Procedendo troviamo la Pro Livorno Sorgenti a quota 21, poi il Camaiore ed il Ponte Buggianese a 20: tre squadre che navigano a metà della graduatoria. A quota 17, il Montespertoli di Del Pela (capocannoniere del girone in coabitazione con Tapparello) apre le zone calde. Curioso il caso del Castelfiorentino, quintultimo con 16 punti: i gialloblù detengono allo stesso tempo il peggior attacco del girone (10 gol all'attivo) e la miglior difesa (10 reti al passivo). Segue il San Miniato Basso (15), probabilmente la squadra più al di sotto delle aspettative rispetto ai pronostici d'inizio stagione. I giallorossi hanno faticato a trovare una continuità a livello di risultati e, a fronte di una retroguardia tra le meno battute (16 reti), sono riusciti a trovare la via del gol solo in 15 occasioni (secondo attacco meno prolifico). La formazione allenata prima da Targetti e poi, dal 7 novembre, da Ticciati ha raccolto solo 6 punti sui 21 a disposizione in gare casalinghe. In zona playout ma con una partita da recuperare (il prossimo 4 gennaio contro la San Marco Avenza), il Tuttocuoio occupa la terzultima posizione a quota 13. A differenza dei cugini sanminiatesi, i neroverdi di Ponte a Egola hanno conquistato addirittura l'84% dei punti davanti al proprio pubblico del Leporaia. L'avvicendamento in panchina da Tazzioli a Tavano sembra premiare, al momento, la scelta della società: 1,5 la media punti di "Ciccio" nelle sue prime quattro uscite, rispetto allo 0,7 precedente dell'esperto tecnico garfagnino. Chiudono la classifica la San Marco Avenza con 7 punti (ed una gara in meno) e l'Armando Picchi con 6. Quest'ultima è l'unica squadra ancora a secco di vittorie nella stagione corrente.