Eccellenza: è un Cenaia da urlo! 1-0 al San Miniato Basso e secondo posto in classifica

Tre punti pesanti per l'Atletico Cenaia, che vince 1-0 contro il forte San Miniato Basso e si porta al secondo posto in classifica nel girone B del campionato di Eccellenza, alle spalle soltanto della corazzata Livorno. Al "Pennati" va in scena una partita molto combattuta, nella quale i padroni di casa sono stati bravi a resistere alle fasi di maggior pressione degli avversari, per poi colpire al momento opportuno.

Il primo tempo vede le due squadre affrontarsi in una gara equilibrata e ricca di capovolgimenti di fronte: i locali sfiorano il vantaggio al 20' con un colpo di testa di Cutroneo che colpisce la traversa, il San Miniato Basso risponde al 35' con un'azione analoga e esito identico. Nella ripresa gli ospiti prendono le redini del gioco seppur senza creare particolari grattacapi a Serafini, così un cinico Atletico Cenaia al 64' piazza l'affondo decisivo: a compimento di una bella azione in velocità Remedi insacca alle spalle di Battini, portando in vantaggio i suoi e siglando il terzo gol in tre giornate di campionato. Il San Miniato Basso si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma a rendersi pericolosi sono ancora gli arancioverdi di casa, che in contropiede per poco non raddoppiano nel recupero con Gambini.

Atletico Cenaia - San Miniato Basso, il tabellino della partita

Atletico Cenaia - San Miniato Basso 1-0

ATLETICO CENAIA: Serafini, Rossi, Tammaro, Papini, Signorini, Matteoni, Hepaj, Caciagli, Cutroneo, Remedi A., Freschi. A disp.: Simoncini, Malara, Carlucci, Pulizia, Cecchetti, Gambini, Favilli, Allajsufi, Fornaciari. All.: Macelloni.

SAN MINIATO BASSO: Battini, Petri, Liberati, Lecceti, Arapi, Cela, Di Benedetto, Santagata, Chiaramonti, Khtella, Mancini. A disp.: Giannangeli, Prete, Romeo, Bartoli, Gargini, Taddei, Buhne, Ciravegna, Borgioli. All.: Collacchioni.

Arbitro: Artini di Firenze

Reti: 64' Remedi A.