Eccellenza girone B, i risultati della 10ª giornata: la Cuoiopelli aggancia in vetta il Livorno

Nella decima giornata di Eccellenza girone B, disputata eccezionalmente di mercoledì, diversi risultati a sorpresa e, soprattutto, da segnalare la vittoria della Cuoiopelli, che col 2-1 in rimonta sulla Colligiana (doppietta di Falchini - in foto -) raggiunge in testa alla classifica il Livorno, fermato dal turno di riposo. Mentre i biancorossi esultano, a suggello di un ottimo avvio di stagione, l'altra diretta concorrente del Livorno, il Fratres Perignano, perde l'occasione del sorpasso, cadendo 2-4 al "Matteini" contro un Tuttocuoio formato super e adesso quarto in classifica. Scorrendo la classifica, l'Atletico Cenaia viene fermato in casa dal Castelfiorentino ed è ora tallonato a 1 punto di distanza dall'Armando Picchi, autore di un bel 3-1 ai danni del Fucecchio. Seconda vittoria consecutiva per il San Miniato Basso, che batte 4-1 il fanalino di coda Atletico Piombino e dimostra di crescere giornata dopo giornata, infine, il Ponsacco perde clamorosamente 1-0 a Certaldo, facendosi raggiungere proprio dai fiorentini a quota 9. Appuntamento al weekend di sabato 27 e domenica 28 novembre per l'11ª giornata.

Di seguito tutti i risultati e i marcatori:

ARMANDO PICCHI - FUCECCHIO 3-1 (3' Rigirozzo, 48' Testa, 73' rig. Morelli, 83' Bani)

ATLETICO CENAIA - CASTELFIORENTINO 0-0

CERTALDO - PONSACCO 1-0 (71' rig. Acatullo)

CUOIOPELLI - COLLIGIANA 2-1 (5' Di Leo, 15' rig. Falchini, 47' Falchini)

FRATRES PERIGNANO - TUTTOCUOIO 2-4 (1' Sciapi, 13' Agudiak, 16' Orlandi, 21' Bartorelli, 37' Lazzarini, 93' Taraj)

SAN MINIATO BASSO - ATLETICO PIOMBINO 4-1 (31' Chiaramonti, 56' Ercoli, 66' Dublino, 72' Ciravegna, 87' Mancini)

RIPOSA: LIVORNO