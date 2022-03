Eccellenza B, poker del Fratres Perignano. Cuoiopelli beffata allo scadere dal San Miniato

Nella giornata in cui Cuoiopelli e San Miniato Basso impattano con un 1-1 (acciuffato dai giallorossi allo scadere) che fa sorridere soltanto la capolista Livorno, a prendersi la scena è il Fratres Perignano, autore di un 4-1 in rimonta e in inferiorità numerica per oltre 80' di gioco contro il fanalino di coda Atletico Piombino. Con questi tre punti i rossoblù consolidano il quarto posto e danno seguito all'exploit di Livorno. Successo importante del Tuttocuoio a Fucecchio: complice la sconfitta a sorpresa del Cenaia, in casa, contro la Colligiana, i ponteagolesi agganciano proprio la compagine arancioverde all'ultimo posto disponibile per l'accesso ai playoff. Buon pareggio per il Ponsacco sul campo dell'Armando Picchi.

Armando Picchi - Ponsacco 1-1

ARMANDO PICCHI: Malasoma, Del Bravo, Bani, D'Angelo, Petri, Borboryo, Campo, Quilici, Testa, Neri, Bardini. A disp.: Graziosi, Castagnoli, Giusti, Scafuri, Rocchi, Bartorelli, Bonsignori, Lenzi, Morelli. All.: Sena.

PONSACCO: Lista, Baldini, Calabrese, Cava, Vannozzi, Penco, Zorica, Peric, Coralli, Di Ruocco, Paggini. A disp.: Balli, Calzolari, Scuglia, Barsotti, Diawara, Capocelli, Leone, Prete, Ercoli. All.: Paci.

ARBITRO: Artini di Firenze

RETI: 18' Borboryo (A), 22' Peric (P)

Cenaia - Colligiana 0-1

CENAIA: Simoncini, Rossi, Malara, Papini, Degli Esposti, Fariello, Freschi, Caciagli, Cutroneo, Remedi, Puccini. A disp.: Serafini, Cecchetti, Matteoni, Carlucci, Arapi, Gambini, Rossi, Matteoli, Cosi. All.: Macelloni.

COLLIGIANA: Chiarugi, Logi, Ciardini, Piochi, Bianchi, Tognarelli, Sitzia, Mugnai, Soumah, Cianciolo, Torricelli. A disp.: Petrucci, Milanesi, Cirasella, Valci, Liberto, Finetti, Bartalini, Di Muni. All.: Deri.

ARBITRO: Tassano di Chiavari

RETI: 90' Milanesi

Un Cenaia leggermente sottotono dopo un mese molto intenso viene beffato allo scadere da una Colligiana molto determinata e quadrata, presentatasi al "Pennati" con l'obbligo di fare risultato. Dopo un primo tempo lottato perlopiù a centrocampo, nella ripresa i padroni di casa spingono con costanza. A 10' dal termine Rossi viene steso platealmente in area di rigore, la palla resta vagante davanti a Chiarugi e Arapi calcia a botta sicura sopra la traversa. Il Cenaia si sbilancia in avanti nei minuti finali, ma a colpire sono a sorpresa i senesi, con Milanesi sugli sviluppi di un cross dalla sinistra.

Cuoiopelli - San Miniato Basso 1-1

CUOIOPELLI: Lampignano, Accardo, Martinelli, Chelini, Martini, Bagnoli, Zocco, Borselli, Falchini, Cavallini, Dal Poggetto. A disp.: Brogi, Colombini, Conti, Passerotti, Boghean, Schiavone, Iannello, Cornacchia, Ofoma. All.: Marselli.

SAN MINIATO BASSO: Battini, Petri, Liberati, Lecceti, Santagata, Cela, Di Benedetto, Gargini, Mancini, Demi, Kthella. A disp.: Giannangeli, Pagliai, Tremolanti, Ercoli, Borgioli, Taddei, Mhilli, Ciravegna, Chiaramonti. All.: Collacchioni.

ARBITRO: Labruna di Pontedera

RETI: 67' Falchini (C), 89' Mancini (S)

NOTE: Espulsi Martini dalla panchina e Cavallini (C)

Partita molto tirata al "Masini". Prima frazione di gioco senza alcun tiro in porta, in cui le due difese prevalgono di gran lunga sui rispettivi attacchi avversari. Al rientro dall'intervallo la Cuoiopelli (scesa in campo in formazione molto rimaneggiata) accelera e al 67' passa in vantaggio con Falchini, bravo a ribadire in rete la respinta di Battini sul tiro di Cornacchia. Cavallini viene espulso per reazione (oltre a Martini dalla panchina) e nel finale il San Miniato Basso ha così l'opportunità di rientrare prepotentemente in gara, acciuffando il pareggio allo scadere con Mancini.

Fratres Perignano - Atletico Piombino 4-1

FRATRES PERIGNANO: Iacoponi, Lucarelli, Falleni, Gamba, Genovali, Parenti, Aliotta, Fabbrini, Taraj, Vignali, Sciapi. A disp.: Borghini, Pennini, Seghi, Fiaschi, Remedi, Angiolini, Pini, Pruneti, Andolfi. All.: Ticciati.

ATLETICO PIOMBINO: Petruccelli, Del Nero, Curcio, Orarah, Diouf, Rocchiccioli, Catalano, Ferrau, Carnevali, Turini, Barozzi. A disp.: Neri, Barchi, Marini, Ferrari, Villani, Mormina, Dublino, Francavilla, Brizi. All.: Di Tonno.

ARBITRO: Testoni di Ciampino

RETI: 13' Catalano (AP), 24' Sciapi (FP), 50' Sciapi (FP), 53' Taraj (FP), 60' Sciapi (FP)

NOTE: Espulso all'8' Parenti (FP)

Partenza in salita per il Fratres Perignano: all'8' Parenti viene espulso per fallo da ultimo uomo su Carnevali, al 13' Catalano, lanciato in profondità, brucia la difesa e insacca dopo aver superato con un pallonetto Petruccelli per il vantaggio del Piombino. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare, tanto che al 24' Sciapi fa 1-1 di testa su corner di Gamba. Il resto del primo tempo vede il Piombino insidioso con Ferrau, Catalano e Orarah. Ad inizio ripresa, nel giro di appena 10', tre gol in rapida successione dei rossoblù rendono la mezzora finale una pura formalità. A segno Sciapi (dopo errore in disimpegno di Del Nero), Taraj (su palla persa da Ferrau) e ancora Sciapi con un colpo di testa.

Fucecchio - Tuttocuoio 0-1

FUCECCHIO: Del Bino, Nardi, Casanova, Falaschi, Lischi, La Rosa, Carnevale, Marcon, Andreotti, Zefi, Rigirozzo. A disp.: Ubirti, Giometti, Papa, Bulli, Bruchi, Cenci, Sene, Falconi, Morelli. All.: Lazzerini.

TUTTOCUOIO: Muscas, Muratore, Severi, Rosa Illan, Vittorini, Curatolo, Orlandi, Fino, Echarri, Chiti, Lazzarini. A disp.: Martinelli, Fiscella, Bartorelli, Bertolucci, Puviani, Pozzesi, Baldini, Azzinnari, Coppola. All.: Marmugi.

ARBITRO: Breschi di Prato

RETI: 25' Echarri

Altre gare: Certaldo-Livorno 0-1.

Riposa: Castelfiorentino.