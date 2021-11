Eccellenza, girone B: mercoledì 24 novembre squadre in campo per la 9ª giornata

A sole 72 ore dall'ultimo turno di campionato, domani, mercoledì 24 novembre (calcio d'inizio ore 14:30), tornano in campo le 12 squadre impegnate nella 9ª giornata di Eccellenza girone B. Un infrasettimanale che vede la capolista Livorno riposare, dando l'opportunità al Fratres Perignano (atteso da una gara delicata col Tuttocuoio) di scavalcarlo in testa alla classifica e alla Cuoiopelli (in casa contro la Colligiana) di raggiungere i labronici a quota 17 punti. Nelle altre partite Atletico Cenaia e Ponsacco cercano il riscatto rispettivamente contro Castelfiorentino e Certaldo, mentre il San Miniato Basso, dopo l'exploit di domenica scorsa, ospita il fanalino di coda Atletico Piombino. Chiude il quadro Armando Picchi-Fucecchio.

Di seguito il programma della 9ª giornata:

Armando Picchi - Fucecchio;

Atletico Cenaia - Castelfiorentino;

Certaldo - Ponsacco;

Cuoiopelli - Colligiana;

Fratres Perignano - Tuttocuoio;

San Miniato Basso - Atletico Piombino

Riposa: Livorno