Eccellenza, girone B: le partite delle squadre pisane nell'8ª giornata

Tutto pronto per l'ottava giornata del campionato di Eccellenza Toscana 2021/22, prevista per domenica 21 novembre, con calcio d'inizio di tutte le gare alle ore 14.30. Di seguito la presentazione delle squadre pisane e il programma completo del girone B:

Atletico Piombino - CUOIOPELLI

Biancorossi a caccia del quarto risultato utile consecutivo dopo due vittorie e un pareggio eroico contro il Livorno in 9 contro 11, al cospetto di un Atletico Piombino reduce da tre sconfitte di fila e attualmente in fondo alla classifica con 5 punti (in coabitazione con altre tre squadre, ma ultimo per differenza reti). Tanto entusiasmo in casa Cuoiopelli, che cercherà di confermarsi squadra molto prolifica contro la difesa più battuta del girone.

Livorno - SAN MINIATO BASSO

Trasferta molto impegnativa ma altrettanto importante per dare una svolta alla stagione per il San Miniato Basso, fresco del turno di riposo. I giallorossi, dopo aver esordito con una vittoria a Fucecchio, si sono imbattuti in due pareggi e tre sconfitte nelle successive 5 giornate e sono attualmente a quota 5 punti nel gruppone di coda della classifica. Livorno ancora con varie assenze, che stanno condizionando le ultime uscite.

PONSACCO - FRATRES PERIGNANO

Altro derby per il Ponsacco dopo quello col Cenaia della scorsa domenica: al Comunale la formazione di Paci ospiterà un Fratres Perignano in ottima forma con 2 vittorie nelle ultime 2 giornate. Il Ponsacco manca all'appuntamento coi tre punti dalla quarta giornata e intende prolungare la sua imbattibilità casalinga, di contro il Fratres vanta ancora zero sconfitte al pari solo del Livorno.

TUTTOCUOIO - ATLETICO CENAIA

Gara della verità per il Tuttocuoio, chiamato a riscattarsi dopo due prestazioni negative contro Fucecchio e Armando Picchi che hanno portato un solo punto in casa neroverde. A Ponte a Egola arriva l'Atletico Cenaia, secondo in classifica ma in una fase di rifiatamento con due pareggi nelle ultime due uscite.

Altre gare: Castelfiorentino - Armando Picchi; Colligiana - Certaldo

Riposa: Fucecchio