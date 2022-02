Eccellenza e Promozione: tutte le partite del weekend

Dopo quasi due mesi di stop, tutto pronto per la ripresa dei campionati di Eccellenza e Promozione in Toscana.

Nel girone B di Eccellenza, anticipano al sabato le prime due della classe: il Livorno in casa del Fucecchio, la Cuoiopelli sull'ostico campo del Cenaia, fresco di passaggio in finale nella fase regionale di Coppa Italia Eccellenza. Domenica occhi puntati su Armando Picchi-San Miniato Basso e Fratres Perignano-Certaldo (al Matteoli di fronte la terza e la seconda miglior difesa del girone): due partite importanti in chiave playoff. Chiude il quadro delle pisane il Tuttocuoio, che ospiterà la Colligiana con l'obbligo di fare bottino pieno dopo l'inaspettata sconfitta di domenica scorsa nel recupero contro il Piombino. Riposa il Ponsacco.

In Promozione girone C, spazio all'ultima giornata del girone di andata, con le pisane tutte in campo nella giornata di domenica. L'Atletico Etruria, reduce dall'eliminazione in Coppa di domenica scorsa, affronta un Forcoli rilanciatosi nella corsa salvezza grazie alla vittoria con il Gambassi prima della sosta (l'unica in campionato), mentre il Saline se la vedrà con il Venturina in uno scontro diretto della parte destra della classifica. Il match-clou, però, andrà in scena ad Uliveto Terme, dove la capolista Colli Marittimi cercherà di avere la meglio sull'insidioso Urbino Taccola, per allungare sullo Sporting Cecina secondo e a riposo in questo turno.

ECCELLENZA GIRONE B - 15ª Giornata

Sabato 12 febbraio (ore 14.30): Fucecchio-Livorno; Atletico Cenaia-Cuoiopelli.

Domenica 13 febbraio (ore 14.30): Armando Picchi-San Miniato Basso; Castelfiorentino-Atletico Piombino; Fratres Perignano-Certaldo; Tuttocuoio-Colligiana.

Riposa: Ponsacco.

Classifica: Livorno 32, Cuoiopelli 28, San Miniato Basso 24, Fratres Perignano 19, Armando Picchi 17, Certaldo 17, Atletico Cenaia 17, Tuttocuoio 16, Ponsacco 14, Castelfiorentino 13, Colligiana 12, Fucecchio 10, Atletico Piombino 8.

PROMOZIONE GIRONE C - 13ª Giornata

Sabato 12 febbraio (ore 15): Gambassi-Castiglioncello.

Domenica 13 febbraio (ore 15): Atletico Etruria-Forcoli Valdera; Urbino Taccola-Colli Marittimi; Mazzola Valdarbia-Atletico Maremma; Sant'Andrea-Monterotondo; Saline-Venturina.

Riposa: Sporting Cecina.

Classifica: Colli Marittimi 21, Sporting Cecina 20, Mazzola Valdarbia 19, Atletico Maremma 19, Atletico Etruria 17, Urbino Taccola 17, Sant'Andrea 14, Gambassi 14, Saline 13, Venturina 11, Castiglioncello 11, Monterotondo 9, Forcoli Valdera 9.