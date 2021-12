Eccellenza, girone B: le partite delle squadre pisane nella 14ª giornata

Tutto pronto per la quattordicesima giornata (la prima del girone di ritorno) del campionato di Eccellenza Toscana 2021/22: sabato 18 dicembre anticipi alle 14.30 Certaldo-Atletico Cenaia e San Miniato Basso Fucecchio, domenica 19 tutte le altre gare alle 14.30, ad eccezione di Livorno-Castelfiorentino in programma alle 17. Di seguito la presentazione delle partite delle squadre pisane e le altre gare del gruppo B:

SABATO 18 DICEMBRE

Certaldo - ATLETICO CENAIA

Si affrontano le due difese meno battute del girone (Certaldo 10 gol subiti, Cenaia 11). I fiorentini, alla terza gara consecutiva tra le mura amiche (1-2 col Castelfiorentino, 0-0 col Picchi), però, dispongono dell'attacco meno prolifico con sole 7 reti segnate in 11 partite. Il Cenaia è alla seconda di fila lontano dal "Pennati", dopo il bel successo per 2-1 col Fratres Perignano che ha permesso agli arancioverdi di tornare alla vittoria dopo 6 giornate. Andata: Atletico Cenaia-Certaldo 2-0.

SAN MINIATO BASSO - Fucecchio

Derby al "Pagni". Il San Miniato Basso è reduce da un importante 3-1 in rimonta al Castelfiorentino ed è in striscia positiva da 5 giornate (4 vittorie e 1 pareggio); viceversa, il Fucecchio è in crisi di risultati (non vince da 6 giornate) ed è penultimo in classifica a quota 10 punti. Nonostante i risultati negativi, bianconeri da non sottovalutare vista la prestazione messa in campo domenica scorsa con la Cuoiopelli e gli ottimi 0-0 ottenuti lontano dal "Corsini" con Tuttocuoio e Fratres Perignano. Andata: Fucecchio-San Miniato Basso 0-1.

DOMENICA 19 DICEMBRE

Atletico Piombino - TUTTOCUOIO

Trasferta da non sbagliare per il Tuttocuoio sul campo del fanalino di coda Atletico Piombino. I padroni di casa vengono da 8 sconfitte consecutive e detengono la difesa nettamente più battuta del girone (33 reti subite, ben 13 in più rispetto al Picchi penultimo in questa graduatoria); i ponteaegolesi mancano l'appuntamento con i tre punti da 3 partite, ma nelle ultime due hanno affrontato le prime della classe senza demeritare affatto (4-4 Cuoiopelli, sconfitta 1-0 col Livorno). Andata: Tuttocuoio-Atletico Piombino 2-1.

Colligiana - PONSACCO

Match di importanza capitale per il Ponsacco, ospite a Colle Val d'Elsa, in casa della Colligiana. I rossoblù, tornati ai tre punti la scorsa domenica col Piombino, hanno la possibilità di allungare in classifica su una diretta concorrente nella lotta alla salvezza, mentre in caso di sconfitta verrebbero di nuovo risucchiati in zona playout. Colligiana reduce dal turno di riposo e artefice di 8, degli 11 punti totali conquistati, in gare casalinghe. Andata: Ponsacco-Colligiana 1-0.

CUOIOPELLI - Armando Picchi

Vincere per restare in scia al Livorno e, magari, approfittare di un suo passo falso: con questo obiettivo la Cuoiopelli si presenta alla sfida contro l'insidioso Armando Picchi. Biancorossi in serie positiva da 8 giornate e autori di almeno due reti a partita in tutte le gare fin qui disputate, con l'eccezione dell'1-0 rifilato al Certaldo alla quarta giornata. Avversari gli uomini di Sena, ancora imbattuti fuori casa e capaci di colpi esterni importanti come quelli di San Miniato e Cenaia. Andata: Armando Picchi-Cuoiopelli 1-3.

Altre gare: Livorno - Castelfiorentino

Riposa: FRATRES PERIGNANO