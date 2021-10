Eccellenza, girone B: le partite delle squadre pisane nella 5ª giornata

Tutto pronto per la quinta giornata del campionato di Eccellenza Toscana 2021/22, prevista per domenica 31 ottobre con calcio d'inizio alle ore 14.30. Di seguito la presentazione delle partite delle squadre pisane e il programma completo del girone B:

ATLETICO CENAIA - Atletico Piombino

Dopo l'esaltante prestazione di domenica scorsa all'Armando Picchi, nonostante il risultato finale sfavorevole, il Cenaia torna tra le mura amiche e lo fa con un match tutt'altro che scontato contro l'Atletico Piombino. Gli arancioverdi cercheranno di centrare tre punti utili a rimanere in scia del Livorno, confermando quanto di buono mostrato in questo inizio di stagione.

Castelfiorentino - TUTTOCUOIO

Trasferta a Castelfiorentino per un Tuttocuoio reduce dal turno di riposo nell'ultima giornata e desideroso di ripartire cercando quella continuità di prestazioni e di risultati finora mancata. Entrambe le squadre si trovano a quota 4 punti in classifica e la posta in palio è importante per evitare di cadere in una posizione preoccupante.

Certaldo - SAN MINIATO BASSO

Il San Miniato Basso si prepara per la gara di Certaldo con il solo obiettivo di vincere. I giallorossi vengono dal pareggio in extremis ottenuto grazie alla doppietta del solito Chiaramonti contro il Fratres Perignano e hanno urgente necessità di cogliere 3 punti che li riporterebbero in posizioni più consone agli obiettivi di inizio campionato: di fronte avranno un avversario ultimo in classifica con un solo punto.

FRATRES PERIGNANO - Livorno

Il big match assoluto di giornata e, sulla carta, della stagione. I rossoblù, alla vigilia considerati la concorrente più accreditata oltre ai labronici per la vittoria del campionato, hanno conquistato una vittoria e due pareggi nelle tre partite disputate, ma la sensazione è che stiano andando in crescendo, come dimostra la grande prestazione, rovinata nel finale, di domenica scorsa a San Miniato Basso. Di contro il Livorno, nonostante un ruolino di marcia finora impeccabile nei risultati, ha palesato alcune lacune di troppo, evidenziate anche nell'ultima giornata con un 3-2 soffertissimo in casa sulla rivelazione Cenaia. Una sfida storica per il Perignano visto il blasone degli amaranto, con la nota amara dell'indisponibilità del "Matteoli" che ha costretto i rossoblù a scegliere il "Masini" di Santa Croce sull'Arno come sede della partita.

Fucecchio - PONSACCO

Entrambe reduci da una vittoria, Fucecchio e Ponsacco si affrontano per proseguire la striscia positiva nella quinta giornata di campionato. Da una parte una delle difese più battute del campionato (Fucecchio con 7 reti subite), dall'altra, stando ai numeri, la miglior retroguardia (Ponsacco, 1 gol) ma allo stesso tempo un attacco finora poco prolifico, che vive degli acuti di Tavano, autore di tutte e 3 le reti segnate.

Altre gare: Armando Picchi - Colligiana

Riposa: CUOIOPELLI