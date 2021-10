Eccellenza girone B, San Miniato Basso-Armando Picchi 1-2: Di Benedetto illude, poi la rimonta dei labronici

Colpo a sorpresa al "Pagni": il San Miniato Basso cade 1-2 in casa contro l'Armando Picchi nel match valevole per la seconda giornata del campionato di Eccellenza, girone B. Una vittoria pesante per la formazione labronica, che, dopo aver dato molto filo da torcere alla Cuoiopelli nella gara d'esordio nonostante l'1-3 finale, è riuscita a ribaltare lo svantaggio iniziale per poi gestire la partita senza particolari pericoli al cospetto di una delle squadre più attrezzate del girone come il San Miniato Basso, reduce invece dal successo esterno a Fucecchio.

Le prime battute dell'incontro vedono il San Miniato Basso subito in palla: al 2' Di Benedetto apre le marcature con un bel tiro di controbalzo, a seguito di una corta respinta in area di rigore, che si insacca sotto l'incrocio dei pali alla destra di Malasoma. L'Armando Picchi non demorde e al 13' raggiunge l'immediato pareggio con Campo che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, infila Battini. Gli ospiti aumentano la propria pressione e al 27' completano la rimonta: Battini è bravissimo a deviare una conclusione di Bani, ma la palla sbatte sulla traversa e, sulla respinta, Campo è il più lesto di tutti ad insaccare a porta sguarnita. Doppietta personale per il numero 7 di mister Sena.

L'Armando Picchi prende le redini del gioco e nella parte restante del primo tempo non rischia alcunché, anzi, sfiora il tris con Quilici. La seconda frazione di gioco si apre con alcune occasioni non concretizzate da una parte e dall'altra, in particolare un palo colpito dal neontrato Mancini nelle fila dei giallorossi. Col passare dei minuti la partita perde di vivacità e, in una situazione di sostanziale equilibrio in campo, l'Armando Picchi mantiene intatto il vantaggio acquisito, centrando i primi, pesanti, tre punti in campionato. Per il San Miniato Basso un passo falso da cancellare in fretta, sia per risultato che per prestazione.

San Miniato Basso - Armando Picchi, il tabellino della partita

San Miniato Basso - Armando Picchi 1-2

SAN MINIATO BASSO: Battini, Petri, Liberati (70' Romeo), Lecceti, Arapi, Cela, Di Benedetto (75' Santagata), Nolè (46' Borgioli), Chiaramonti, Ciravegna (46' Mancini), Khtella. A disp.: Giannangeli, Prete, Tescione, Gargini, Tremolanti. All.: Lorenzo Collacchioni.

ARMANDO PICCHI: Malasoma, Castagnoli, Bani, D'Angelo, Petri, Bellandi, Campo (65' Carelli), Quilici, Arrighi (75' Grossi), Neri (91' Lenzi), Pini (60' Bonsignori). A disp.: Silvestri, Rocchi, Scafuri, Testa, Giusti. All.: Nicola Sena.

Arbitro: Merlino di Pontedera, coad. da Perlamagna di Carrara e La Veneziana di Viareggio

Reti: 2' Di Benedetto (SM), 13', 27' Campo (AP)