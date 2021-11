Eccellenza, girone B | Doppio derby del Cuoio nella 6ª giornata

Tutto pronto per la sesta giornata del campionato di Eccellenza Toscana 2021/22, prevista per domenica 7 novembre (ad eccezione di Livorno-Certaldo, anticipata a sabato 6 alle ore 20.30) con calcio d'inizio alle ore 14.30. Di seguito la presentazione delle partite delle squadre pisane e il programma completo del girone B:

Atletico Piombino - FRATRES PERIGNANO

Fratres Perignano a caccia di una vittoria fondamentale per non staccarsi dalle posizioni di vertice, di fronte ad un Atletico Piombino reduce dal netto 3-0 subito domenica scorsa dal Cenaia. Dopo due pareggi molto sfortunati con San Miniato Basso e Livorno, i rossoblù sono tornati al successo nell'impegno infrasettimanale di Coppa, con una prestazione che ha confermato la crescita della formazione di Ticciati.

Colligiana - ATLETICO CENAIA

Trasferta insidiosa a Colle Val D'Elsa per il lanciatissimo Atletico Cenaia di questo inizio di stagione, attualmente secondo in classifica. Gli arancioverdi, autori di tre vittorie su tre in casa, sono invece alla ricerca del primo successo esterno in campionato e se la vedranno con una squadra solida, vittoriosa in casa dell'Armando Picchi nell'ultima uscita.

PONSACCO - Armando Picchi

Ponsacco desideroso di riscatto dopo aver subito la prima sconfitta in campionato a Fucecchio. Di fronte i rossoblù avranno una squadra giovane e interessante come l'Armando Picchi. Duello tra due filosofie opposte: il Ponsacco vanta una delle difese meno battute del campionato, ma allo stesso tempo uno degli attacchi meno prolifici; i labronici, invece, il terzo miglior attacco e la peggior difesa.

SAN MINIATO BASSO - CUOIOPELLI

Derby molto atteso che vede di fronte due squadre dagli obiettivi importanti in questa stagione. I giallorossi sono reduci da un inizio di stagione sotto le aspettative e mancano l'appuntamento con i tre punti dalla prima giornata; i santacrocesi hanno osservato il turno di riposo nell'ultima giornata e in settimana sono stati eliminati dalla Coppa dal Castelfiorentino. Partita che si preannuncia molto combattuta.

TUTTOCUOIO - Fucecchio

L'altro derby di giornata vede protagoniste Tuttocuoio e Fucecchio. I ponteaegolesi, dopo aver osservato il turno di riposo alla quarta giornata, sono ripartiti col piede giusto vincendo 2-0 a Castelfiorentino e piazzandosi nel terzetto a quota 7 punti alle spalle di Livorno e Cenaia. Di contro, il Fucecchio si è risollevato, dopo tre passi falsi iniziali, con due vittorie convincenti contro Colligiana e Ponsacco.

Altre gare: Livorno - Certaldo (sabato 6 novembre, ore 20.30)