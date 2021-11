Eccellenza, girone B: le partite delle squadre pisane nella 7ª giornata

Tutto pronto per la settima giornata del campionato di Promozione Toscana 2021/22, prevista per il weekend di sabato 13 e domenica 14 novembre, con calcio d'inizio di tutte le gare alle ore 14.30. Di seguito il programma completo del girone B e la presentazione delle squadre pisane:

SABATO 13 NOVEMBRE

FRATRES PERIGNANO - Colligiana

Rossoblù a caccia del secondo successo consecutivo nell'anticipo del "Matteoli" contro la Colligiana, reduce da 4 punti nelle ultime 2 uscite. Una partita da vincere per il Fratres Perignano (ancora imbattuto e con la difesa meno battuta del girone), che intende approfittare degli scontri diretti in programma in questa giornata per scalare posizioni in classifica.

DOMENICA 14 NOVEMBRE

Armando Picchi - TUTTOCUOIO

Tuttocuoio in cerca di riscatto dopo la brutta prova della scorsa domenica contro il Fucecchio, valsa comunque un pareggio. I neroverdi, chiamati ad una stagione nelle zone nobili della classifica, sono attesi sul campo dell'Armando Picchi (3-3 all'ultima giornata a Ponsacco), una squadra da non sottovalutare soprattutto per le sue capacità offensive, come dimostrano le 11 reti segnate (3° miglior attacco del girone).

Certaldo - Atletico Piombino

CUOIOPELLI - Livorno

Sfida di grande blasone al "Masini": la Cuoiopelli, terza in classifica a 10 punti, ha riscattato l'uscita dalla Coppa della settimana precedente con un bel 2-0 a San Miniato, che ne ha confermato la candidatura tra le squadre di vertice del girone; il Livorno, primo in classifica e ancora imbattuto in campionato, non sta invece vivendo un buon momento e arriva a questa gara ancora con diversi infortunati, oltre che con inevitabile rammarico per l'eliminazione dalla Coppa contro il Cenaia.

Fucecchio - Castelfiorentinor

ATLETICO CENAIA - PONSACCO

Il Cenaia è in stato di grazia: secondo in classifica e reduce dal clamoroso 3-3 in Coppa contro il Livorno valso il passaggio ai quarti di finale; di contro il Ponsacco (quinto a quota 8) è reduce anch'esso da un 3-3 (ultima giornata di campionato contro l'Armando Picchi), seppur il pareggio sia arrivato solo nel finale e la prestazione non sia stata delle migliori. Si preannuncia un derby molto combattuto al "Pennati", in cui il Ponsacco potrebbe approfittare delle fatiche infrasettimanali degli avversari.

Riposa: San Miniato Basso