Eccellenza, girone B: le partite delle squadre pisane nella 3ª giornata

Tutto pronto per la terza giornata del campionato di Eccellenza Toscana 2021/22, prevista per domenica 17 ottobre (ad eccezione di Armando Picchi-US Livorno, anticipata a sabato 16, alla stessa ora) con calcio d'inizio alle ore 15.00. Di seguito la presentazione delle partite delle squadre pisane e il programma completo del girone B:

ATLETICO CENAIA - SAN MINIATO BASSO

Si preannuncia una bella partita tra il sempre ostico Cenaia, autore di un inizio di campionato convincente, e una delle squadre più attrezzate del girone come il San Miniato Basso, seppur reduce dal ko interno contro l'Armando Picchi. Sarà anche la sfida tra due attacchi importanti: per gli uomini di Macelloni in grande forma il duo Remedi-Cutroneo (già autore di 4 reti complessive), per i giallorossi occhio a Chiaramonte, un bomber per la categoria.

FRATRES PERIGNANO - CUOIOPELLI

Al "Matteoli" di Perignano si affrontano due delle più accredidate concorrenti alla promozione in D alle spalle del Livorno. I rossoblù sono alla ricerca della prima vittoria in campionato e ritrovano Sciapi, di rientro dalla squalifica, mentre è ancora out il suo gemello del gol Remedi. Cuoiopelli invece determinata a fare bottino pieno per mantenersi nelle zone nobili, magari evitando i blackout che per poco non hanno compromesso le due partite fin qui disputate.

TUTTOCUOIO - PONSACCO

Altra gara molto interessante quella tra l'altalenante Tuttocuoio di questo inizio di stagione e un Ponsacco ancora in fase di rodaggio, a riposo nell'ultima giornata. La qualità in campo non manca, vista la presenza di giocatori da una parte e dall'altra che rappresentano un lusso per la categoria: vedremo se il campo rispetterà le attese della vigilia.

Altre gare: Armando Picchi - Livorno 1915 (anticipata a sabato 9 ottobre, ore 15); Castelfiorentino - Colligiana; Fucecchio - Atletico Piombino

Riposa: Certaldo