Eccellenza, tutti i risultati del turno infrasettimanale

Ultimo turno infrasettimanale in Eccellenza girone B: nella giornata di oggi, mercoledì 30 marzo, tutte le squadre (eccetto l'Armando Picchi a riposo) sono scese in campo per la 23ª giornata di campionato. Sorridono Cuoiopelli e Tuttocuoio, sprofonda il Ponsacco. Pari per Cenaia e Fratres Perignano, mentre il San Miniato Basso cede alla Colligiana.

Risultati

ore 15:00

Cenaia - Fucecchio 1-1 (83' Remedi, 90' La Rosa)

Certaldo - Tuttocuoio 1-2 (8' Lazzarini, 29' Echarri, 65' Bernardini)

Cuoiopelli - Ponsacco 1-0 (15' Cornacchia)

Fratres Perignano - Castelfiorentino 1-1 (30' Torrente, 37' Gamba)

San Miniato Basso - Colligiana 0-1 (51' Bianchi)

ore 20:30

Livorno - Atletico Piombino 5-0 (10' Vantaggiato, 21' Petronelli, 45' Frati, 46' Petronelli, 51' Giampà)

Classifica

Livorno 49

Cuoiopelli 40

San Miniato Basso 37

Fratres Perignano 36

Cenaia 32*

Tuttocuoio 29

Armando Picchi 25

Colligiana 24*

Certaldo 24

Fucecchio 23

Ponsacco 22

Castelfiorentino 21

Atletico Piombino 9*

*una gara in più