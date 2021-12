Eccellenza, girone B: le partite delle squadre pisane nell'11ª giornata

Tutto pronto per l'undicesima giornata del campionato di Eccellenza Toscana 2021/22, prevista per domenica 5 dicembre, con calcio d'inizio di tutte le gare alle ore 14.30. Di seguito la presentazione delle partite delle squadre pisane e le altre gare del girone B:

CUOIOPELLI - TUTTOCUOIO

Sfida d'alta classifica e sentito derby del Cuoio al "Masini". Cuoiopelli in testa con 20 punti assieme al Livorno, Tuttocuoio prima inseguitrice a 15 in coabitazione col Fratres Perignano. Santacrocesi lanciatissimi con 5 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 6 giornate e ancora imbattuti in casa, ponteaegolesi che lontano dal fortino del "Leporaia" hanno avuto finora un rendimento altalenante con 2 vittorie e 2 sconfitte nelle 4 gare esterne disputate. Da tenere d'occhio Falchini, bomber dei padroni di casa, autore di 5 gol nelle ultime 2 uscite.

FRATRES PERIGNANO - Fucecchio

Padroni di casa obbligati a vincere per non perdere troppo terreno dal duo di testa dopo una settimana "nera" che ha visto i rossoblù incappare nelle prime due sconfitte stagionali (contro Tuttocuoio e Castelfiorentino). Al "Matteoli" arriva un Fucecchio a secco di vittorie da 4 giornate, ma autore di un buon 0-0 col Cenaia domenica scorsa e fresco di cambio in panchina con l'arrivo in settimana di mister Gabriele Lazzerini.

ATLETICO CENAIA - Armando Picchi

Il Cenaia sta vivendo un momento no: la vittoria manca da 5 partite e, se la difesa sta reggendo con 3 cleansheet nelle ultime 4 gare, lo stesso non si può dire dell'attacco, che risente delle assenze di Remedi e Cutroneo. Gli arancioverdi sono imbattuti in casa con 3 vittorie e 2 pareggi nelle 5 gare disputate, viceversa il Picchi non ha ancora perso in trasferta (1 vittoria e 3 pareggi). Labronici freschi dal turno di riposo e squadra da prendere con le molle.

SAN MINIATO BASSO - PONSACCO

Squadre dallo stato di forma opposto: il San Miniato Basso è in ascesa, con 3 vittorie nelle ultime 3 giornate, l'ultima per 1-0 in casa della Colligiana; il Ponsacco è in piena crisi, non vince da 6 partite e perde da 3, domenica scorsa malamente con la Cuoiopelli. Giallorossi dallo score zoppicante tra le mura amiche con soli 4 punti sui 12 disponibili. Ponsacco autore di 1 solo gol nelle ultime 4 gare disputate.

Altre gare: Certaldo - Castelfiorentino; Livorno - Colligiana

Riposa: Atletico Piombino