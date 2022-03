Eccellenza B, domani turno infrasettimanale di fuoco. Big match Livorno-Cuoiopelli

A settantadue ore dalle partite di domenica, domani, mercoledì 16 marzo, tornano in campo le squadre di Eccellenza girone B per la ventesima giornata: un turno che si preannuncia scoppiettante e probabilmente decisivo per la lotta al vertice.

Occhi puntati sul big match tra Livorno e Cuoiopelli (calcio d'inizio alle 20.30): con una vittoria al "Picchi" i santacrocesi si porterebbero a -4 dalla capolista amaranto con una partita in meno; viceversa il Livorno, in caso di risultato positivo, metterebbe una seria ipoteca sulla vittoria del campionato con sole altre sei gare da disputare.

In programma nel pomeriggio, alle 14.30, tutte le altre sfide. Il Fratres Perignano va a caccia del terzo successo consecutivo sul campo di una Colligiana rinfrancata dal colpaccio a Cenaia di domenica scorsa, mentre il Tuttocuoio si gioca un'importante testa a testa in chiave playoff contro l'Armando Picchi al "Leporaia". Interessante derby Ponsacco-Cenaia, due squadre in cerca di riscatto. Chiudono il quadro Atletico Piombino-Certaldo e Castelfiorentino-Fucecchio, riposa il San Miniato Basso.

CLASSIFICA: Livorno 40 (18 partite), San Miniato Basso 34 (18), Cuoiopelli 33 (17), Fratres Perignano 28 (17), Tuttocuoio 25 (17), Cenaia 25 (18), Armando Picchi 22 (18), Certaldo 20 (17), Ponsacco 19 (17), Fucecchio 18 (18), Colligiana 18 (18), Castelfiorentino 16 (17), Atletico Piombino 9 (18).