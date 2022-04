Eccellenza: Perignano forza cinque, il San Miniato vince il derby. Ponsacco sull'orlo del baratro

Nella penultima giornata di Eccellenza girone B, tra le rappresentanti pisane, sorridono Fratres Perignano e San Miniato Basso. I rossoblù annichiliscono l'Armando Picchi 5-1, mentre i giallorossi si aggiudicano il derby contro il Tuttocuoio per 1-0 e, oltre a mettere al sicuro il terzo posto, agganciano la Cuoiopelli in seconda posizione. La sorpresa della domenica arriva proprio da Santa Croce sull'Arno, dove i biancorossi cedono 2-3 al Castelfiorentino: risultato che inguaia il Ponsacco, sconfitto 4-1 a Livorno e incredibilmente con un piede in mezzo in Promozione a 90' dal termine.

Cuoiopelli - Castelfiorentino 2-3

Fratres Perignano - Armando Picchi 5-1

Livorno - Ponsacco 4-1

San Miniato Basso - Tuttocuoio 1-0

Altre gare: Atletico Piombino-Colligiana 0-3; Certaldo-Fucecchio 2-2.

Riposa: Cenaia.