Eccellenza: il Cenaia si aggiudica lo scontro in vetta, la Cuoiopelli ribalta il Montespertoli

Va al Cenaia l'attesissimo duello per la testa della classifica di Eccellenza girone A contro il Fratres Perignano. Gli arancioverdi sbancano il "Matteoli" 1-0 grazie alla rete al 70' di Cutroneo e staccano di tre lunghezze i rossoblù. Alle loro spalle la Cuoiopelli blinda il terzo posto (+6 sul River Pieve quarto) vincendo 3-2 in rimonta a Montespertoli. Il bomber fiorentino Del Pela apre subito le marcature su rigore, poi i santacrocesi ribaltano i giochi con le reti di Lucaccini e Guerrucci sul finire del primo tempo. Nella ripresa cala il tris Tapparello, Tavanti accorcia al 90'.

Pareggiano e mantengono invariate le proprie posizioni in classifica Tuttocuoio e San Miniato Basso. I neroverdi si fanno raggiungere sull'1-1 al "Leporaia" dal Camaiore (7' Massaro, 89' Geraci). Stesso risultato per i giallorossi nell'anticipo in casa della Pro Livorno Sorgenti: a segno Falchini al 20' e Rossi al 28', entrambi su calcio di rigore. Il Tuttocuoio resta quartultimo, con un punto di vantaggio sul San Miniato Basso terzultimo. Gli altri risultati di giornata: Castelfiorentino United-Pontebuggianese 1-2; Massese-Certaldo 1-0; River Pieve-Armando Picchi 1-2; San Marco Avenza-Fucecchio 0-0.