Eccellenza, spareggi regionali: domani la Cuoiopelli si gioca tutto con la Lastrigiana

Una partita che vale una stagione. Dopo la sconfitta di domenica nella gara d'esordio degli spareggi regionali con il Terranuova Traiana (0-2), la Cuoiopelli si appresta a scendere in campo nel pomeriggio di domani, mercoledì 11 maggio, in casa della Lastrigiana, con l'assoluta necessità di fare bottino pieno per tenere aperto uno spiraglio di primato. In caso di vittoria, i santacrocesi raggiungerebbero gli aretini a quota tre punti e dovrebbero poi sperare in una vittoria dei fiorentini domenica 15 maggio a Terranuova Bracciolini. Con questi risultati si verrebbe a creare una situazione di classifica avulsa in cui sarebbe decisiva la differenza reti. Agli uomini di Marselli servirà un'impresa per proseguire il cammino verso il sogno Serie D, ma niente è ancora deciso. Appuntamento al "La Guardiana" di Lastra a Signa, calcio d'inizio alle ore 15.