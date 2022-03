Eccellenza, Livorno-Cuoiopelli 2-0: i biancorossi dicono addio al sogno primato

Us Livorno - Cuoiopelli

Tabellino partita Us Livorno - Cuoiopelli

Us Livorno

Us Livorno

Il posticipo in notturna della ventesima giornata di Eccellenza girone B sancisce, con molta probabilità, l'uscita della Cuoiopelli dalla corsa per la vittoria del campionato. I biancorossi perdono 2-0 al "Picchi" contro la capolista Livorno, scivolando a -10 dagli amaranto (seppure con una gara in meno) a sole sei giornate dalla fine.

Primo tempo sostanzialmente equilibrato. Partono col piede sull'acceleratore i padroni di casa, poi, una volta prese le misure agli avversari, crescono i santacrocesi, scesi in campo con una formazione abbastanza rimaneggiata tra infortuni e squalifiche. Mentre il Livorno tenta di fare la partita tenendo il possesso, la Cuoiopelli si difende bene e non disdegna azioni di contropiede. Nei primi 45' da segnalare soltanto due buone occasioni non sfruttate da Vantaggiato.

Al rientro dall'intervallo il Livorno cambia passo. A compimento di una fase di grande pressione degli amaranto Torromino sblocca il punteggio al 67' con una conclusione dal limite dell'area che supera Lampignano. Prima Torromino poi Vantaggiato sfiorano il raddoppio, ma la squadra di Marselli rimane in vita e nel finale prova ad alzare il baricentro alla ricerca del pari. Al 3' di recupero, al termine di un contropiede veloce, Vantaggiato piazza il colpo del definitivo ko.

La Cuoiopelli resta al terzo posto in classifica, con un punto in meno rispetto al San Miniato Basso secondo e prossimo avversario del Livorno. Domenica 20 marzo gara del riscatto al "Masini" contro il fanalino di coda Atletico Piombino.

Livorno - Cuoiopelli 2-0, il tabellino della partita

Livorno (4-2-3-1): Mazzoni; Franzoni, Russo, Ghinassi, Panebianco; Luci, Gargiulo; Petronelli (61' Pecchia), Bellazzini (82' Apolloni), Torromino; Vantaggiato. A disp.: Pulidori, Giampà, Milianti, Pulina, Giuliani, Frati, Durante. All.: Angelini.

Cuoiopelli (4-3-3): Lampignano; Chelini, Balduini, Bagnoli (68' Bracci), Martinelli; Zocco (85' Ofoma), Cornacchia, Borselli; Boghean (46' Iannello, 76' Dal Poggetto), Falchini, Rossi (61' Accardo). A disp.: Brogi, Conti, Dal Porto, Passerotti. All.: Marselli.

Arbitro: Nencioli di Prato

Reti: 67' Torromino, 93' Vantaggiato

Note: Ammoniti Accardo (C) e Mazzoni (L)