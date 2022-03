Eccellenza, Livorno-Fratres Perignano 0-1: blitz dei rossoblù, decide Sciapi

Squadra in casa Us Livorno

Colpaccio del Fratres Perignano, che sbanca il "Picchi" di Livorno per 1-0 grazie alla rete a 14' dal termine di Sciapi. Dopo un'iniziale fase di studio la partita si accende: al 13' l'attaccante amaranto Durante colpisce la traversa da posizione ravvicinata, al 15' i rossoblù vanno in gol con Sciapi ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Buon ritmo e alcune iniziative interessanti da una parte e dall'altra caratterizzano il resto del primo tempo, poi nel recupero Remedi pareggia il conto dei legni scheggiando la traversa di testa. Nella ripresa il match prosegue sul filo dell'equilibrio fino al 76', quando Sciapi infila Mazzoni al termine di una ripartenza. Il Livorno si getta in avanti alla ricerca dell'1-1, ma nell'assalto finale degli amaranto da segnalare soltanto una traversa centrata da Torromino. Il Fratres Perignano torna alla vittoria in grande stile dopo due ko di fila e mantiene il campionato apertissimo.

Livorno - Fratres Perignano 0-1, il tabellino della partita

Livorno (4-3-2-1): Mazzoni; Pecchia (87' Nunzi), Ghinassi, Russo, Franzoni; Luci (69' Bellazzini), Gargiulo, Apolloni (46' Gelsi); Torromino, Vantaggiato; Durante (69' Panebianco). A disp.: Pulidori, Milianti, Pulina, Marinai, Giuliani. All.: Buglio.

Fratres Perignano (4-3-1-2): Iacoponi; Lucarelli (93' Parenti), Aliotta, Genovali, Falleni; Aquilante (61' Pini), Gamba, Remedi (69' Fabbrini); Vignali (84' Seghi); Sciapi, Andolfi (72' Taraj). A disp.: Borghini, Pennini, Angiolini, Pruneti. All.: Ticciati.

Arbitro: Ammannati di Firenze, coad. da Pancioni di Arezzo e Luzi di Valdarno

Rete: 76' Sciapi

Note: ammoniti Apolloni (L), Russo (L), Remedi (P)