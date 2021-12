Eccellenza, Livorno-Tuttocuoio 1-0: neroverdi ko a testa altissima

Squadra in casa Us Livorno

Un ottimo Tuttocuoio cade di misura nella trasferta contro il blasonato Livorno, disputata sul neutro del "Buon Riposo" di Seravezza. Le due squadre danno vita ad un match sostanzialmente equilibrato e povero di emozioni per tutti i 90', deciso a favore degli amaranto dal gol in avvio di ripresa di Frati, bravo a ribadire in rete la corta respinta di Muscas sul tiro di Nunzi. Nonostante il risultato finale, prova incoraggiante per il Tuttocuoio, che ha confermato di essere squadra solida e in grado di dare filo da torcere a chiunque, anche alla compagine che più di ogni altra parte con i favori del pronostico nella corsa alla vittoria del campionato.

Livorno - Tuttocuoio, il tabellino della partita

Livorno - Tuttocuoio 1-0

LIVORNO: Pulidori, Giampa, Panebianco, Apolloni, Gargiulo, Ferretti, Nunzi, Giuliani, Frati, Franzoni, Gelsi. A disp.: Fontanelli, Ghinassi, Milianti, Pulina, Palmiero, Durante, Adragna. All.: Buglio.

TUTTOCUOIO: Muscas, Muratore, Vittorini, Rosa Illan, Fino, Bertolucci, Franzino, Puviani, Lazzarini, Chiti, Azzinnari. A disp.: , Fiscella, Severi, Bartorelli, Ruggiero, Coppola, Baldini, Pozzesi, Orlandi. All.: Marmugi.

Arbitro: Tommaso Bassetti di Lucca

Rete: 53' Frati