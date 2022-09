Eccellenza, Cenaia ad un passo dal colpaccio in casa della Massese

Il Cenaia torna con un punto stretto dalla trasferta sul campo della blasonata Massese. Sin dalle prime battute il dominio arancioverde è netto, con i locali che faticano a trovare la giusta quadra subendo l'offensiva ospite. Il primo tempo si chiude comunque sul punteggio di 0-0. Dopo l'intervallo comincia la vera e propria offensiva del Cenaia, che passa in vantaggio intorno all'ora di gioco grazie ad un gol strepitoso con palla all'incrocio dei pali di Caciagli. La Massese prova a reagire, ma sono ancora i ragazzi di Macelloni a rendersi pericolosi, creando diverse occasioni importanti senza finalizzarle. Il bianconero Mitrotti sfiora l'autorete, poi il Cenaia trova finalmente il gol del raddoppio ma il direttore di gara annulla in modo discutibile. A 10' dal termine arriva così la beffa: sugli sviluppi di un corner, Ricci insacca alle spalle di Baroni per l'1-1 della Massese. Rammarico in casa Cenaia per non aver raccolto bottino pieno. Gli arancioverdi torneranno in campo domenica prossima in casa contro il lanciatissimo Fucecchio, unica squadra a punteggio pieno nel girone A di Eccellenza.

Massese - Cenaia 1-1, il tabellino della partita

MASSESE: Barsottini, Bennati, Bonini M., Papi, Ricci, Mitrotti, Dell'Amico, Remedi, Andreotti, Vignali, Bonini L.. A disp.: Leone, Bonuccelli, Marchini, Manfredi, Vatteroni, Salini, Vittorini, Ceciarini, Posenato. All.: Moriani.

CENAIA: Baroni, Rossi, Pasquini, Papini, Signorini, Degli Esposti, Penco, Caciagli, Morelli, Pirone, Freschi. A disp.: Serafini, Barsotti, Landi, Benassi, Novi, Pini, Gadiaga Cheikh, Remedi, Cosi. All.: Macelloni.

Arbitro: Pelaia di Pavia

Reti: 61' Caciagli (C), 81' Ricci