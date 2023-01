Eccellenza, blitz del Tuttocuoio a Massa: Fiscella regala tre punti pesanti ai neroverdi

Il primo successo esterno stagionale vale tre punti d'oro per il Tuttocuoio. I neroverdi battono 1-0 la Massese al "Vitali" e, in attesa delle gare domenicali, agganciano il San Miniato Basso al quartultimo posto in classifica nel campionato di Eccellenza girone A, tornando in piena corsa per la salvetta diretta. Il gol che decide l'incontro arriva a metà del primo tempo, con l'incornata di Fiscella su azione da calcio d'angolo che non lascia scampo a Barsottini. L'estremo difensore apuano, per evitare il doppio svantaggio, si deve poi superare nei minuti finali di frazione su Mancini. Da segnalare ben quattro sostituzioni effettuate dal tecnico locale Moriani alla mezz'ora, evidentemente insoddisfatto della prova e dell'atteggiamento dei suoi. Ad inizio ripresa Vignali ha la palla gol del pareggio ma Lampignano risponde presente, poi, sull'altro fronte, Barsottini sbarra la porta prima su Massaro poi su Mancini. Il Tuttocuoio esce vittorioso da un campo violato finora soltanto una volta in stagione.

Massese - Tuttocuoio 0-1, il tabellino della partita?

MASSESE: Barsottini, Marchini, Vandunem, Salini, Papi, Vittorini, Piccione, Ceciarini, Andreotti, Vignali, Remedi. A disp: Noli, Bonuccelli, Dell’Amico, Bonini L., Bonini M., Aliboni, Manfredi, Buffa, Carlini. All.: Moriani

TUTTOCUOIO: Lampignano, Novi, Chiti, Fino, Puleo, Fiscella, Dascoli, Gargiulo, Massaro, Sabia, Mancini. A disp.: Martini, Bartorelli, Pazzaglia, Zahouani, Sarti, Nigro, Pozzesi, Turini, Ianas. All.: Tavano

Arbitro: Buchignani di Livorno

Rete: 22′ Fiscella