Eccellenza, Carani raggiunge mister Niccolai al Fratres Perignano

Fratres Perignano scatenato sul mercato. Dopo gli ingaggi di Marco Niccolai, Cornacchia, Doveri e Di Paola, il club rossoblù porta alla corte di mister Matteo Niccolai il centrale difensivo Luca Carani. Il classe '93 è uno "scudiero fidato" del nuovo tecnico perignanese, che l'ha già allenato alla Pro Livorno Sorgenti per quattro anni. Carani (ex tra le altre di Pisa, Livorno, Forcoli e Cascina) è reduce da una stagione al Tau Calcio Altopascio culminata con la promozione in Serie D.

Di seguito le dichiarazioni di Carani dopo l'accordo con il DS Ragoni, riportate da fratresperignano.it: “Ho scelto di venire a Perignano perché qui ho trovato una società ambiziosa che da anni sta portando avanti un progetto con un obiettivo, che ancora non è stato centrato ma che è sicuramente nelle corde e nella volontà di tutti. Sono felice di aver scelto di vestire i colori rossoblù anche perché ritroverò mister Niccolai e tutto il suo staff, con cui mi sono trovato più che bene alla Pro Livorno Sorgenti. Se dovessi descrivere il mister a chi ancora nello spogliatoio, potrei dir loro che a livello calcistico è un allenatore molto preparato, che pretende ma che dà molto. Un suo tratto peculiare è quello di riuscire a dare alle sue squadre un’identità precisa. Anche sotto l’aspetto umano, il mister sa come gestire un gruppo e far giocare tutti tranquilli. Non c’è differenza per lui tra vecchi e giovani, tutti danno il loro contributo e con lui hanno la possibilità di migliorare e migliorarsi. Negli ultimi anni ho vinto l’Eccellenza sia con la Pls che con il Tau. Sono state esperienze diverse, ma in comune hanno avuto lo stesso ingrediente vincente: il gruppo. Alla Pro Livorno avevamo un gruppo bellissimo, consolidato da anni e anni di permanenza insieme in bianco-verde. Anche ad Altopascio ho trovato uno spogliatoio che mi ha accolto subito benissimo. Penso che il segreto per far bene in Eccellenza sia quello di trovare subito l’amalgama giusta tra tutti i componenti della squadra. Il campionato quest’anno, a maggior ragione per come si stanno delineando gli scenari futuri, sarà difficile, ma conoscendo alcuni dei ragazzi che troverò a Perignano penso che sotto questo punto di vista qui ci siano le basi buone e solide per essere competitivi durante tutto l’anno. Da difensore, il mio obiettivo a livello personale combacia con quello della squadra. Darò il massimo per raggiungere i traguardi che verranno fissati dalla società”.