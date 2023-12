Eccellenza, pareggia il Tuttocuoio e avvicina la Cuoiopelli che frana a Ponte Buggianese

La Cuoiopelli dopo un ottimo girone di andata chiude con due sconfitte che riaprono la corsa alla Serie D. I biancorossi infatti vengono sconfitti di misura in trasferta dalla Pontebuggianese che si impone 2 a 1. Apre le marcature Giannini che rientra e tira battendo Pulidori che non è esente da colpe. Reagiscono gli ospiti che hanno l’occasione più grossa al 24’ con Benericetti che sbaglia un calcio di rigore, dieci minuti più tardi arriva il raddoppio pistoiese con Gianotti che di testa insacca. Nel finale Guerrucci accorcia ma non basta per il pareggio.

Anche il Fratres Perignano continua nella sua spirale negativa subendo la quinta sconfitta nelle ultime sette, questa volta nello scontro diretto contro il Camaiore, un’altra occasione mancata di accorciare sulla vetta per i rossoblù che vengono risucchiati dal treno playoff. I lucchesi si portano in doppio vantaggio con Geraci e Anzilotti nel primo quarto d’ora, accorcia Ficarra alla mezz’ora ma poco più tardi ancora Geraci riporta avanti i suoi. Nella ripresa accorcia subito Sciapi ma non basta, i padroni di casa si impongono 3 a 2.

Perde anche il Geotermica nel pesantissimo scontro diretto contro il Castelfiorentino, i padroni di casa si impongono 2 a 0 e si riavvicinano alla zona playout mentre i ragazzi di mister Niccolai chiudono il girone di andata a ben 8 lunghezze dai playout e 11 dalla salvezza. Decidono il match Casanova e Giani che chiudono la partita nel primo tempo.

Il Tuttocuoio pareggia sul campo della Pro Livorno Sorgenti e manca l’aggancio alla vetta, i labronici si portano in vantaggio dopo pochi secondi con Lucchesi ma i neroverdi riprendono il risultato grazie al più classico dei gol dell’ex firmato da Giacomo Rossi.

Pontebuggianese – Cuoiopelli 2 a 1 (1 a 0)

Pontebuggianese: Rizzato, Palmese, Martinelli, Birindelli, Belluomini, Chelini, Giannini, Gianotti, Gargani, Nardi, Pievani. A disp.: Porra, Passaretta, Chiti, Seghi, Kapidani, Ferrari, Sabia, Sali, Zani. All.: Gutili.

Cuoiopelli: Pulidori, Passerotti, Lici, Viola, Nardo, Lucaccini R., Sgherri, Costanzo, Fantini, Benericetti, Bianchi. A disp.: Taverni, Bagnoli, Brogi, Hoxha, Guerrucci, Goh, Regoli, Ponzolini, Razzauti. All.: Falivena.

Arbitro: Poggianti di Prato.

Reti: 13′pt Giannini (P), 34′st Gianotti (P), 44′st Guerrucci (C).

Camaiore – Fratres Perignano 3 a 2 (3 a 1)

Camaiore: Barsottini, Borgia, Crecchi, Anzillotti, Zambarda, D’Alessandro, Da Pozzo, Adami, Geraci, Biagini, Kthella. A disp.: Barsaglini, Amico, Arnaldi, Ricci, Imbrenda, Belluomini, Pezzini, Velani, Verona. All.: Cristiani.

Fratres Perignano: Gliatta, Gemignani, Pennini, Arvia, Gamberucci, Mancini, Zefi, Ficarra, Taraj, Rosi, Sciapi. A disp.: Ceccanti, Porcellini, Baggiani, Raffi, Colucci, Vitillo, Freschi, Guarente, Martinelli. All.: Cristiani.

Arbitro: Possanzini di Foligno.

Reti: 4'pt Geraci (C), 16'pt Anzillotti (C), 29'pt Ficarra (FP), 32'pt Geraci (C), 3’st Sciapi (FP).

Castelfiorentino – Geotermica 2 a 0 (2 a 0)

Castelfiorentino: Lupi, Mancini, Casanova, Benvenuti, Campatelli, Canali, Nidiaci, Viti, Borri, Giani, Boumarouan. A disp.: Neri, Ballerini, Pieracci, Bartalucci, Maltinti, Duranti, Ercoli, Fall, Bruni. All.: Scardigli.

Geotermica: Bettarini, Pruneti, Romeo, Spagnoli, Pavoletti, Misseri, Scottu, Landi, Gadiaga, Pashja, Zoncu. A disp.: Rossi, Caccio, Mecacci, Dussol, Rispoli, Penco. All.: Niccolai.

Arbitro: Bulletti di Pistoia.

Reti: 25'pt Casanova, 37'pt Giani

Pro Livorno Sorgenti – Tuttocuoio 1 a 1 (1 a 0)

Pro Livorno Sorgenti: Serafini, Cavalli, Di Tora, Putrignano, Solimano, Lischi A., Montecalvo, Santagata, Cutroneo, Quilici, Lucchesi. A disp.: Strambi, Lischi L., Fraschi, Romanacci, Fornaciari, Di Fiandra, Gianfranchi, Maffei. All.: Bandinelli.

Tuttocuoio: Iacoponi, Fino, Puleo, Marcon, Massaro, Papi, Rossi, Fiscella, Severi, Chiti, Princiotta. A disp.: Carcani, Battaglia, Remorini, Mustone, Ratti, Turini, Centonze, Carrozza, Solari. All.: Sena.

Arbitro: Boeddu di Prato.

Reti: 1'pt Lucchesi (PLS), 22'st Rossi (T).