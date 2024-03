Eccellenza, pareggiano Tuttocuoio e Cuoiopelli, ancora sconfitti Fratres Perignano e Geotermica

La Cuoiopelli pareggia 0 a 0 contro la Ponte Buggianese perdendo l'occasione di accorciare sul Tuttocuoio capolista, che oggi ha rallentato fermandosi sull'uno a uno contro la Pro Livorno Sorgenti, in vista del derby di settimana prossima proprio tra Cuoiopelli e Tuttocuoio. I biancorossi dominano nel primo tempo contro i pistoiesi ma l'estremo difensore degli ospiti salva il risultato in più occasioni. Nella ripresa i ritmi si abbassano, nessuna delle formazioni riesce a prevalere sull'altra ed arriva così il primo pareggio casalingo della Cuoiopelli in questo campionato. I neroverdi invece vanno in svantaggio dopo 12', i labronici si portano avanti con la rete di Santagata ma dieci minuti più tardi arriva il più classico dei gol degli ex firmato da Giacomo Rossi, arrivato a 14 gol in campionato ed ex bomber dei biancoverdi. I ragazzi di mister Bandinelli non si fanno intimorire dalla capolista e vanno alla ricerca del nuovo vantaggio, esponendosi anche a qualche rischio ma il match termina in parità.

Viene sconfitto il Fratres Perignano 0 a 1 dal Camaiore, i rossoblù continuano a perdere posizioni in classifica e adesso sono precisamente a metà insieme alla Pro Livorno Sorgenti, distanti 4 punti dai playoff. Decisiva la rete di Kthella al 22', per gli uomini di Colombini sarà importante riprendersi dato che il calendario nelle ultime sei partite sarà tutt'altro che agevole e un ulteriore crollo potrebbe portare i pisani in zone caldissime della classifica.

Svaniscono quasi definitivamente le speranze di salvezza del Geotermica che perde 2 a 0 contro la diretta rivale per la salvezza, il Castelfiorentino. I gialloblù mettono a segno una rete per tempo per battere i ragazzi di mister Niccolai e sperare ancora nei playout.

Tuttocuoio – Pro Livorno Sorgenti 1 a 1 (1 a 1)

Tuttocuoio: Carcani, Sorbo, Marcon, Massaro, Papi, Rossi, Fiscella, Severi, Princiotta, Centonze, Caggianese. A disp.: Iacoponi, Battaglia, Fino, Remorini, Mustone, Ratti, Turini. All.: Sena.

Pro Livorno Sorgenti: Strambi, Montagnani, Lucarelli, Quilici, Cavalli, Lischi A., Turini, Santagata, Cutroneo, Signorini, Lucchesi. A disp.: Marchetti, Fraschi, Putrignano, Accordino, Montecalvo, Fornaciari, Di Fiandra, Maffei, Gianfranchi. All.: Bandinelli.

Arbitro: Borriello di Pontedera.

Reti: 12'pt Santagata (PLS), 23'pt Rossi (T).

Cuoiopelli – Ponte Buggianese 0 a 0

Cuoiopelli: Pulidori, Passerotti, Bagnoli, Viola, Nardo, Lucaccini, Benericetti, Costanzo, Fantini, Pepa, Bianchi. A disp.: Brogi, Goretti, Cavallini, Innocenti, Regoli, Sgherri, Guerrucci, Razzauti, Goh. All.: Falivena.

Ponte Buggianese: Rizzato, Palmese, Ferrari, Zocco, Belluomini, Chelini, Giannini, Birindelli, Granucci, Nardi, Martinelli. A disp.: Santalucia, Kapidani, Passaretta, Pievani, Chiti, Seghi, Sali, Zani. All.: Gutili Enrico

Arbitro: Aureliano di Rossano.

Fratres Perignano – Camaiore 0 a 1 (0 a 1)

Fratres Perignano: Colucci, Acosta, Scremin, Arvia, Mancini, Petri, Gemignani, Zefi, Rosi, Ficarra, Sciapi. A disp.: Puccioni, Martinelli, Porcellini, Freschi, Pennini, Guarente, Baggiani S., Vitillo, Taraj. All.: Colombini.

Camaiore: Barsottini, Borgia, Arnaldi, Anzillotti, Velani J., D Alessandro, Crecchi, Amico, Geraci, Da Pozzo, Kthella. A disp.: Azioni, Adami, Verona, Ricci M., Maini, Pezzini, Natali, Imbrenda, Biagini. All.: Cristiani.

Arbitro: Norci di Arezzo.

Reti: 22'pt Kthella.

Geotermica – Castelfiorentino 0 a 2 (0 a 1)

Geotermica: Rossi, Burini, Pruneti, Spagnoli, Caccio, Misseri, Scottu, Puccini, Pellegrini, Falchini, Zoncu. A disp.: Bettarini, Coli, Romeo, Mecacci, Penco, Venturi, Dussol, Gadiaga, Campo. All.: Niccolai.

Castelfiorentino: Neri, Mancini, Casanova, Viti, Campatelli, Maltinti, Giani, Ercoli, Daidola, Benvenuti, Boumarouan. A disp.: Bruni M., Duranti, Iorio, Benedettino, Bruni T., Ballerini, Pieracci, Fall, Borri. All.: Scardigli.

Arbitro: Galligani di Pistoia.

Reti: 29'pt Boumarouan, 32’st Ercoli (R).