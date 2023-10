Eccellenza, primo inciampo del Perignano, pareggiano il Cuoiopelli e il Geotermica

Arriva la prima sconfitta del Fratres Perignano in questo campionato ed è per mano del neopromosso Sporting Cecina che batte una delle grandi favorite alla vittoria finale e, almeno per una settimana, si mette in coda con 11 punti al gruppo di testa composto da Perignano, Cuoiopelli e Montespertoli a 14 e Tuttocuoio a 13. Porta in vantaggio il Cecina già al 11’ Fiorini ma poco più tardi pareggia Baggiani. Nella ripresa continua l’iniziativa dei padroni di casa che attaccano senza timori il Perignano e vengono premiati con il vantaggio firmato Pallecchi al 19’. La partita prosegue con l’iniziativa degli ospiti alla ricerca del pari ma il Cecina mantiene il risultato e sfiora anche il tris, grandissimo risultato per i ragazzi di Miano, il Perignano dovrà rimettere insieme i pezzi subito e rimettere a fuoco l’obbiettivo già dal prossimo match contro il Fucecchio.

Pareggia la Cuoiopelli sul campo del Camaiore, trasferta difficile per i biancorosi che subiscono un gol dopo dieci giri d'orologio da Amico. I ragazzi di Falivena però dimostrano la loro superiorità anche sul campo e dopo una prima frazione in cui vanno vicini più volte al pari, lo trovano con Costanzo dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa. Non arriva però la rete del vantaggio, anche se meritata, la Cuoiopelli deve quindi accontentarsi del primo posto in coabitazione con il Perignano e il Montespertoli che si è fermato sullo 0 a 0 contro il Lanciotto Campi.

Continua l’astinenza offensiva del Geotermica che non riesce a segnare una rete neanche oggi ma ottiene almeno il pareggio, il terzo stagionale, contro il Valdinievole Montecatini. Dopo una prima frazione giocata a ritmi bassissimi con poche occasioni da entrambe le parti, i pistoiesi prendono in mano il gioco e mettono sotto pressione il Geotermica. I pisani dimostrano però che anche se l’attacco non sta funzionando, la difesa è affidabile e permette di portare a casa almeno un punto, serve però una svolta già dalla prossima che sarà contro il lanciatissimo Cecina che ha battuto il Perignano.

Sporting Cecina – Fratres Perignano 2 a 1 (1 a 1)

Sporting Cecina: Cappellini, Fiorentini, Fiorini, Facenna, Startari, Lorenzini, Diagne, Bardini, Skerma, Rovini, Pallecchi. A disp.: Barbanera, Milano C., Moroni, Cionini, Giannini, Ghilli, Carlotti, El Falahi, Pecchia. All.: Miano

Fratres Perignano: Colucci, Petri, Gemignani, Bernardini, Gamberucci, Mancini, Baggiani, Ficarra, Taraj, Rosi, Sciapi. A disp.: Gliatta, Ceccanti, Porcellini, Freschi, Bonni, Vitillo, Zefi, Guarente, Martinelli. All.: Cristiani

Arbitro: Lorenzi di Pistoia

Reti: 11'pt Fiorini, 19'pt Baggiani (FP), 19'st Pallecchi.

Camaiore – Cuoiopelli 1 a 1 (1 a 0)

Camaiore: Barsaglini, Borgia, Arnaldi, Biagini, Orlandi, Zambarda, Da Pozzo, Amico, Belluomini, Anzillotti, Bellucci. A disp.: Ferraiolo, Crecchi, Natali, Coppola, Adami, Pezzini, Ricci M., Kthella, Verona. All.: Polzella.

Cuoiopelli: Pulidori, Passerotti, Bagnoli, Viola, Colombini, Lucaccini R., Regoli, Costanzo, Fantini, Cavallini L., Benericetti. A disp.: Brogi, Friuli, Ammannati, Bianchi, Guerrucci, Sgherri, Di Federico, Razzauti, Ponzolini. All.: Falivena.

Arbitro: Burgassi di Firenze.

Reti: 11'pt Amico (CA), 1’st Costanzo.

Geotermica – Valdinievole Montecatini 0 a 0

Geotermica: Rossi, Landi N., Romeo, Pashja, Caccio, Burini, Scottu, Rispoli, Zoncu, Mecacci, Puccini. A disp.: Bettarini, Falca, Baldini, Penco, Frimpong, Fornaciari, Amedei, Misseri, Gadiaga. All.: Ballerini

Valdinievole Montecatini: Gega, Fanti, Lucchesi, Veraldi, Fedi, Torracchi, Rosati, Alessiani, Dingozi, Bibaj Gers, Bacci. A disp.: Cortopassi, Lici, Coselli, Del Carlo, Cortesi, Salliu, Giulianelli, Ba, Bibaj Gert. All.: Tocchini

Arbitro: Lachi di Siena