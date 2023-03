Eccellenza | Perignano-Cenaia è la partita dell'anno. Niccolai: "Gara da all-in". Macelloni: "Noi squadra vera"

Circa cinque chilometri separano due realtà della provincia di Pisa tanto piccole nelle dimensioni quanto grandi, in senso figurato, per le gesta delle proprie squadre di calcio rappresentative nella stagione in corso. Perignano e Cenaia non 'solo' stanno dominando il campionato di Eccellenza, ma stanno facendo sognare due intere comunità, puntando ad una promozione in Serie D che avrebbe dell'avvenimento inedito nella loro storia.

A sei turni dal termine della regular season, i giochi per la testa della classifica sembrano fatti: lotta a due tra arancioverdi cenaiesi e rossoblù perignanesi, appaiati a quota 52 punti con nove lunghezze di margine sul terzo posto occupato dalla Cuoiopelli. In questo momento in vantaggio c'è il Cenaia, in virtù della vittoria per 2-0 nello scontro diretto d'andata, disputato lo scorso 13 novembre: al "Favilli" decise l'incontro l'uno-due firmato da Caciagli e Rossi nella ripresa. Quello di domenica, calcio d'inizio alle 14.30 al "Matteoli", sarà un derby potenzialmente decisivo ai fini della vittoria del campionato.

"Sarà sicuramente una bella partita, in un bell'ambiente - afferma il tecnico del Fratres Perignano, Matteo Niccolai - entrambe le squadre sono in lotta per un traguardo storico. In più è un derby, c'è una sana rivalità tra i due paesi. Ci sono tutti gli ingredienti per una grande giornata di calcio e di sport. Come abbiamo sempre fatto proveremo fin dall'inizio a vincere, dal primo all'ultimo minuto. E' una gara da all-in, io non sono un calcolatore". Sulla stessa lunghezza d'onda l'allenatore del Cenaia, Massimo Macelloni , il quale non nasconde comunque la posizione di outsider dei suoi: "E' una partita importante ed essere a giocarla in questa situazione per noi è una grossa soddisfazione. Li affronteremo a viso aperto, pronti a ripartire e ad attaccare nei loro momenti di difficoltà. Dobbiamo scendere in campo belli tosti. Preso per il valore dei singoli il Fratres avrebbe dovuto fare un campionato a sé perché ha tantissimi giocatori di categoria superiore. Il nostro punto di forza è il gruppo: equilibrato, senza prime donne né riserve".

Sette vittorie consecutive per i rossoblù, cinque per gli arancioverdi. Da un lato l'attacco più prolifico del girone, trascinato dalla vena realizzativa di Lorenzo Sciapi (diciassette centri, di cui nove nelle ultime sette gare), dall'altro una squadra capace di mandare in gol tredici giocatori diversi e di non incassare alcuna rete negli ultimi cinque match. Due squadre con caratteristiche differenti ma altrettanto efficaci. Eppure, nell'ultimo weekend, entrambe hanno dovuto faticare per portare a casa il risultato pieno. Niccolai : "A Ponte Buggianese è stata una partita brutta, giocata in un ambiente molto ostile, in campo e fuori. La mia squadra non ha giocato bene, credo sia stata la nostra peggior partita dell'anno a livello tecnico e d'intensità. Una partita a vuoto ci sta, l'importante sono i tre punti. L'ha risolta un colpo da maestro di Sciapi e c'è voluto un miracolo di Borghini". Macelloni : "Sapevamo che col Picchi non sarebbe stato semplice. La settimana precedente, contro di loro, anche per il Perignano era stata una partita dura. Siamo stati bravi ad interpretarla bene, sbloccando quasi subito il punteggio e conquistando i tre punti".

Cosa rappresenterebbe un'eventuale promozione in Serie D per i condottieri delle due attuali capolista? Niccolai , già vincitore dell'edizione 2019/20 alla guida della Pro Livorno, risponde: "Riuscire a vincere il campionato dopo un solo anno in una nuova società sarebbe una grande soddisfazione ed un grandissimo risultato, condiviso con tutto lo staff perché il comandante di una nave senza un equipaggio non va da nessuna parte. La società mi ha messo a disposizione una grande squadra. Spero che ci riusciremo così da entrare nella storia del club". Più cauto Macelloni : "Oltre che un orgoglio per il paese, sarebbe una grossa soddisfazione per il lavoro svolto dalla società in questi anni. Dopo il Covid non era facile ripartire ed allestire la squadra. Questi pensieri comunque sono lontani, manca ancora tanto alla fine. Abbiamo già raggiunto matematicamente i playoff per cui abbiamo migliorato quanto fatto nella passata stagione. Essere in testa al campionato da tre mesi è motivo di soddisfazione".

Il Fratres Perignano presenta tutta la rosa al completo, mentre il Cenaia deve fare i conti con alcune difficoltà a centrocampo. Cutroneo, Freschi e Favilli stanno rientrando in gruppo dopo i rispettivi infortuni e c'è attesa per capire se saranno a disposizione di Macelloni già da domenica prossima. Il countdown per la 'partita dell'anno' è cominciato.