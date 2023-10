Eccellenza, il Perignano pareggia 2 a 2 col River Pieve, decisivo Sciapi

Squadra in casa

Squadra in casa River Pieve

Nell’anticipo di sabato il Perignano ottiene un punto nella trasferta di Pieve Fosciana, decisivo il solito Sciapi che dopo due minuti di gioco apre le marcature girando di testa in rete su un calcio d’angolo. Al 14’ però trova il pari la formazione di casa con la rete su calcio di rigore di Canessa, continuano ad insistere i padroni di casa e trovano anche la seconda rete con il tiro dalla distanza di Filippi. Nella ripresa il Perignano si riversa in attacco a cercare la rimonta trovando qualche occasione fino a quella decisiva quando da poco è passata la mezzora: ancora Sciapi dal dischetto non sbaglia e si conferma il giocatore che fa la differenza dei rossoblù ma i suoi vengono superati dal Tuttocuoio che si impone 0 a 1 sul campo del Camaiore.

River Pieve – Fratres Perignano 2 a 2 (1 a 1)

River Pieve: Tozzini, Rossi, Filippi (42' st Lunardi), Byaze (27' st Ramacciotti), Leshi, Di Giulio, Dinucci (27' st Magera), Cecchini, Canessa, Babboni, El Hadoui. A disp.: Tonarelli, Bosi, Fruzzetti, Bachini, Rocco, Tocci. All.: Fanani.

Fratres Perignano: Colucci, Gemignani, Pennini (44' st Bonni), Freschi (1' st Gamberucci), Petri, Mancini, Zefi (1' st Ficarra), Bernardini (27' st Baggiani S.), Taraj, Rosi (38' st Martinelli), Sciapi. A disp.: Puccioni, Ceccanti, Diaz, Guarente. All.: Cristiani.

Arbitro: Argenti di Grosseto, assistenti Furiesi di Empoli e Cipriani di Firenze

Reti: 2' pt e 34’ st (R) Sciapi, 14' pt (R) Canessa, 33' pt Filippi.