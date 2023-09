Eccellenza, in testa il Perignano e il Tuttocuoio, vince anche la Cuoiopelli sul Geotermica

Primo successo per la Cuoiopelli che supera di misura un’altra squadra della provincia di Pisa, il Geotermica. Ai biancorossi per imporsi a Larderello basta una rete di Benericetti al 20’, seconda sconfitta consecutiva per i padroni di casa che in tre partite non sono riusciti a segnare neanche una rete e la prossima settimana dovranno affrontare il Fratres Perignano, squadra che punta molto più in alto e che oggi si è imposto 2 a 1 sul campo del Valdinievole Montecatini (la scorsa settimana i pistoiesi hanno battuto la Cuoiopelli 2 a 3) grazie alle reti di Petri e Rosi arrivate in un micidiale uno-due poco dopo l’inizio della ripresa, i padroni di casa tentano di riaprirla con Gers Bibaj ma non basta, i rossoblù si portano in testa al girone A in compagnia del Tuttocuoio. I neroverdi infatti si impongono 2 a 1 sul campo del Lanciotto Campi proseguendo l’ottimo inizio in campionato della squadra allenata da Francesco Tavano. Apre le marcature il bomber livornese Giacomo Rossi, nella ripresa trovano il pari i padroni di casa con la rete al 16’ di Cecchi ma quando manca meno di un quarto d’ora arriva la rete decisiva di Princiotta che vale i tre punti, il sorpasso proprio sulla formazione di Campi Bisenzio e la possibilità di accogliere il Fucecchio domenica prossima al Leporaia con due punti di vantaggio.

Geotermica – Cuoiopelli 0 a 1 (0 a 1)

Geotermica: Rossi, Burini, Bani, Pashja, Caccio, Spagnoli, Zoncu, Mecacci, Fornaciari, Romeo, Scottu. A disp.: Bettarini, Falca, Landi N., Pellegrini, Penco, Dakaj, Puccini, Amedei, Rispoli. All.: Ballerini.

Cuoiopelli: Pulidori, Passerotti, Bagnoli, Bianchi, Colombini, Lucaccini R., Benericetti, Viola, Fantini, Cavallini L., Regoli. A disp.: Brogi, Friuli, Lioci, Fino, Goretti, Sgherri, Guerrucci, Razzauti, Ponzolini. All.: Falivena.

Arbitro: Solito di Piombino

Reti: 20' pt Benericetti.

Valdinievole Montecatini – Fratres Perignano 1 a 2 (0 a 0)

Valdinievole Montecatini: Gega, Lici, Lucchesi, Veraldi, Fedi, Torracchi, Rosati, Volpi, Dingozi, Bibaj Gers, Bacci. A disp.: Cortopassi, Coselli, Fanti, Marseglia, Salliu, Giulianelli, Alessiani, Ba, Bibaj Gert. All.: Tocchini.

Fratres Perignano: Colucci, Petri, Gemignani, Freschi, Gamberucci, Mancini, Zefi, Ficarra, Taraj, Rosi, Pennini. A disp.: Gliatta, Ceccanti, Martinelli, Baggiani S., Bernardini, Diaz, Bonni, Guarente, Ferrari. All.: Cristiani.

Arbitro: Framba di Torino

Reti: 12' st Petri, 13' st Rosi, 29' st Bibaj Gers (VM).

Lanciotto Campi – Tuttocuoio 1 a 2 (0 a 1)

Lanciotto Campi: Brunelli, Nocentini, Esposito Goretti, Verdi, Mazzanti, Bambi, Frezza, Thiam, Cecchi, Bini, Rocco. A disp.: Roselli, Manzatu, Fedi, Cassiolato, Benelli, Amadio, Beraldi, Afelba, Ascolese. All.: Secci.

Tuttocuoio: Carcani N., Novi, Sorbo, Fino, Puleo, Viti, Remorini, Severi, Massaro, Papi, Rossi. A disp.: Iacoponi, Edu Mengue, Fiscella, Pratesi, Princiotta, Solari, Turini, Centonze, Chiti. All.: Tavano.

Arbitro: Danesi di Pistoia

Reti: 25' pt Rossi, 16’ st Cecchi (LC), 35’ st Princiotta.