Eccellenza, un grande Perignano in dieci uomini per un'ora vince e diventa prima in classifica

Vince di misura il Fratres Perignano contro il Lanciotto Campi, risultato che vale la testa della classifica davanti a Montespertoli, Cuoiopelli e Tuttocuoio. Si fanno sentire prima gli ospiti con Frezza che impegna Colucci con un tiro a giro sul secondo palo ma il portiere di casa si fa trovare pronto e devia in calcio d’angolo. In una prima frazione dalle poche occasioni, l’unico squillo del Perignano lo dà Taraj con una botta dalla lunga distanza che finisce alta sopra la traversa.

Nella ripresa doppia occasione “mancata” per Rosi che prima manca il controllo decisivo per concludere a rete in area e poco dopo cade in area chiedendo un rigore ma per l’arbitro non c’è niente. Quando è passata da poco la mezz’ora un calcio d’angolo che sembra lungo viene raccolto da Mancini che la rimette in mezzo e trova la testa di Taraj che la spinge in rete. Nonostante il Perignano sia in 10 uomini continua ad attaccare e nel finale c’è anche l’occasione del raddoppio con una grande conclusione da posizione defilata verso il secondo palo di Gemignani parata da Roselli e allo scadere Rosi sugli sviluppi di un corner sfiora il gol.

Fratres Perignano – Lanciotto Campi 1 a 0 (0 a 0)

Fratres Perignano: Colucci, Pennini, Petri, Bernardini, Gemignani, Mancini, Zefi, Ficarra, Taraj, Rosi, Sciapi. A disp.: Gliatta, Gamberucci, Porcellini, Freschi, Baggiani, Bonni, Martinelli, Vitillo, Guarente. All.: Cristiani.

Lanciotto Campi: Roselli, Benelli, Esposito Goretti, Fedi, Mazzanti, Bambi, Manzatu, Verdi, Cecchi, Fathou, Frezza. A disp.: Gennaro, Nocentini, Andreucci, Beraldi, Thiam, Afelba, Amadio, Cassiolato, Rocco. All.: Secci.

Arbitro: Raciti di Siena

Reti: 32'st Taraj.

Note: espulso Pennini al 39’pt