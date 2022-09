Eccellenza, Picchi-San Miniato Basso 1-1: giallorossi raggiunti allo scadere

Pareggio beffardo per il San Miniato Basso nella prima di campionato sul campo dell'Armando Picchi. Avvio di gara confuso, con nessuna delle due squadre che riesce a prendere le redini del gioco ed entrambe che si affidano perlopiù ai lanci lunghi, complice un terreno in condizioni tutt'altro che ottimali. Il primo brivido si attesta al 18': un traversone da destra di Taddei diventa una conclusione e costringe il portiere locale Malasoma a deviare sopra la traversa. Al 26' la risposta del Picchi: cross da destra e colpo di testa a botta sicura di Carlotti, ma Lampignano dice no con un riflesso prodigioso. La partita vive di folate da una parte e dall'altra. Al 42' Borboryo (già ammonito) atterra Bourezza e viene sanzionato dal direttore di gara col secondo cartellino giallo, lasciando il Picchi in dieci per più di un tempo. Prima dell'intervallo, dalla parte opposta, Sabatini interrompe un contropiede avversario con un intervento rischioso, ricevendo un'ammonizione.

Il San Miniato Basso la sblocca ad inizio ripresa. Minuto 51, azione sulla sinistra ed imbucata al centro per Ciravegna, il quale, dal limite, lascia partire un gran destro che si infila nell'angolino. Ancora giallorossi in avanti: al 60' Taddei mette al centro per l'inserimento sul secondo palo di Ciravegna, il cui tiro di prima intenzione ad incrociare termina a lato di un soffio. Il Picchi torna a farsi pericoloso al 62', quando Campo manda fuori a fil di palo con una punizione ad effetto di sinistro. Il match sembra in pugno per il San Miniato Basso, ma negli ultimi 10' la formazione di Targetti si abbassa troppo, permettendo al Picchi di prendere campo. Nonostante ciò, allo scoccare del 90' i giallorossi avrebbero ancora una volta la palla gol per chiudere i conti, ma, al termine di un contropiede, Bourezza calcia sopra la traversa da buona posizione. Così, al 94', ecco il pari di un Picchi mai domo con Taddei, sugli sviluppi di una mischia in seguito a corner da sinistra. Il San Miniato Basso tornerà in campo domenica prossima per il debutto casalingo contro il Ponte Buggianese, mentre il Picchi sarà ospite del Fucecchio.

Armando Picchi - San Miniato Basso 1-1, il tabellino della partita

ARMANDO PICCHI: Malasoma, Del Bravo (91' Testa), Fabbrucci (72' Gargani), D'Angelo (75' Fornaciari), Petri, Borboryo, Campo (72' Nobile), Quilici, Carlotti, Giusti, Bani (46' Taddei). A disposizione: Silvestri, Tocchini, Polese, Bonsignori. Allenatore: Sena.

SAN MINIATO BASSO: Lampignano, Boghean, Menichetti, Malanchi (73' Nolé), Sabatini, Cela, Bourezza, Tremolanti, Ciravegna, Di Benedetto (87' Romeo), Taddei (65' Salliu). A disposizione: Neri, Re, Scarselli, Franzoni, Vanni, Pagliai. Allenatore: Targetti.

ARBITRO: Bassetti di Lucca (Barretta di Pistoia - Ferretti di Pistoia)

RETI: 51' Ciravegna (SMB), 94' Taddei (AP)

NOTE: espulso al 42' Borboryo (AP); ammoniti Di Benedetto, Sabatini, Malanchi, Bourezza (SMB)