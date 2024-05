Eccellenza, la Cuoiopelli vince 2 a 1 la semifinale playoff contro il River Pieve e vola in finale dove troverà lo Zenith Prato

La Cuoiopelli vince 2 a 1 contro il River Pieve il primo turno dei playoff e vola in finale, che si giocherà domenica 19 maggio, contro lo Zenith Prato che si è imposto con lo stesso risultato sul campo del Camaiore, la vincitrice della finale andrà alla semifinale della fase nazionale che si disputerà in due turni di andata e ritorno contro il Granamica, formazione di Granarolo dell'Emilia, vicino Bologna. I biancorossi vincono con merito e indirizzano la partita fin dal primo tempo con le reti di Viola su rigore e Benericetti che permettono di chiudere il primo tempo in doppio vantaggio. Nella ripresa gli ospiti non ci stanno e vogliono riaprirla e nonostante la buona difesa dei ragazzi di mister Falivena, alla mezz'ora del secondo tempo Morelli accorcia le distanze, nel finale però Pulidori tira giù la saracinesca e arriva la vittoria, nonostante le espulsioni nel finali di Lici nella Cuoiopelli e Ramaciotti nel River Pieve in seguito ad un parapiglia.

Cuoiopelli – River Pieve 2 a 1 (2 a 0)

Cuoiopelli: Pulidori, Goretti, Bagnoli, Viola, Lici, Lucaccini, Regoli, Costanzo, Fantini, Benericetti, Bianchi. A disp.: Brogi, Innocenti, Guerrucci, Pepa, Nardo, Mammarella, Goh, Razzauti, Taverni. All.: Falivena.

River Pieve: Biggeri, Ramacciotti, Filippi, Penco, Leshi, Di Giulio, Magera, Cecchini, Morelli, El Hadoui, Belluomini. A disp.: Tozzini, Tocci, Fruzzetti, Satti, Bachini, Giannotti, Pieretti, Marzi, Lunardi. All.: Fanani.

Arbitro: Raciti di Siena, assistenti Mangoni di Pistoia e Rama di Livorno.

Reti: 21′pt Viola (Rig., C), 38′pt Benericetti (C), 28’st′ Morelli (RP).

Note: Espulsi Lici nella Cuoiopelli e Ramaciotti nel River Pieve.

Finale Cuoiopelli – Zenith Prato il 19 maggio