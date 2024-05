Eccellenza, la Cuoiopelli abbandona il sogno promozione in finale contro lo Zenith Prato

Lo Zenith Prato si impone 3 a 2 nel campo neutro di Larciano e vince per il secondo anno consecutivo la fase regionale dei playoff, sconfitti i ragazzi di mister Falivena che si trovano a dover inseguire dopo neanche sessanta secondi a causa del vantaggio immediato di Chiaramonti. I pratesi arrivano in ottima forma in questo finale di stagione e puntano moltissimo sull'attacco, il migliore del girone. Il primo tempo si chiude sullo 0 a 1 con i biancorossi che hanno delle chance per provare a pareggiare ma non riescono a finalizzare. Al 18' della ripresa raddoppia Ciravegna, un gol che potrebbe spezzare il morale ma la riapre subito Fantini dopo neanhce un minuto rimettendo in corsa i suoi. La Cuoiopelli cerca in tutti i modi il pari ma al 35' la chiude Chiaramonti che firma la doppietta personale trasformando un calcio di rigore, al 93' la riapre Guerrucci ma è troppo tardi, è lo Zenith Prato a passare il turno e trovare i bolognesi del Granamica.

Cuoiopelli – Zenith Prato 2 a 3 (0 a 1)

Cuoiopelli: Pulidori, Goretti, Bagnoli, Viola, Nardo, Lucaccini, Regoli, Costanzo, Pepa, Benericetti, Bianchi. A disp.: Brogi, Innocenti, Fantini, Guerrucci, Razzauti, Goh, Taverni, Passerotti, Sgherri. All.: Falivena.

Zenith Prato: Brunelli, Bagni, Kouassi, Cela, Lunghi, Ciravegna, Saccenti, Castiello, Casini, Chiaramonti, Rosi. A disp.: Pellegrini, Mariani, Braccesi, Falteri, Mari, Buscema, Gonfiantini, Moretti, Luka. All.: Settesoldi.

Arbitro: Buchignani di Livorno, assistenti Smecca di Carrara e Barretta di Pistoia.

Reti: 1’ pt e 35’st (Rig.) Chiaramonti (ZP), 18’st Ciravegna (ZP), 19’st Fantini (C), 45+3’st Guerrucci (C).