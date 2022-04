Eccellenza e Promozione: il programma della domenica

Ultimo atto dei playoff di Eccellenza girone B: sul neutro del "Carlo Castellani" di Montelupo Fiorentino, Cuoiopelli e San Miniato Basso si affronteranno con in palio l'accesso al triangolare con le vincenti degli spareggi dei gironi A e C. La Cuoiopelli si è qualificata direttamente a questa finale, avendo concluso la regular season al secondo posto con dieci punti di vantaggio sul quinto e la conseguente attivazione del meccanismo della "forbice"; il San Miniato Basso è dovuto invece passare dalla semifinale con il Fratres Perignano, vinta 2-1 domenica scorsa.

In Promozione, l'Atletico Etruria tenta di mettere i bastoni tra le ruote allo Sportng Cecina, dopo aver fermato sullo 0-0 il Mazzola Valdarbia. I biancoblù hanno conquistato tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare e ambiscono a consolidare il piazzamento playoff. Posizioni di classifica ben diverse, ma stesse grandi motivazioni caratterizzano le sfide Colli Marittimi-Saline e Forcoli-Urbino Taccola. Colli e Urbino giocano per i playoff, Saline e Forcoli per la salvezza o quantomeno i playout.

ECCELLENZA GIRONE B - finale playoff (ore 15)

Cuoiopelli - San Miniato Basso

PROMOZIONE GIRONE C - 24ª giornata (ore 16)

Atletico Maremma - Gambassi

Castiglioncello - Sant'Andrea

Colli Marittimi - Saline

Forcoli Valdera - Urbino Taccola

Monterotondo - Venturina

Sporting Cecina - Atletico Etruria

Riposa: Mazzola Valdarbia

Classifica: Mazzola Valdarbia 43, Sporting Cecina 39, Atletico Etruria 33, Urbino Taccola 33, Colli Marittimi 33, Atletico Maremma 32, Sant'Andrea 29, Castiglioncello 27, Venturina 24, Saline 22, Gambassi 21, Forcoli Valdera 19, Monterotondo 17.