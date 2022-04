Eccellenza, San Miniato Basso-Fratres Perignano 2-1: i giallorossi volano in finale playoff

Sarà il San Miniato Basso l'avversario della Cuoiopelli nella finale playoff del girone B di Eccellenza. Al "Pagni" di San Miniato le due squadre danno vita ad un match molto combattuto, caratterizzato da pochissime occasioni da ambo le parti. La prima frazione di gioco si conclude difatti sul punteggio di 0-0. Ad inizio ripresa la partita si infiamma grazie a due eurogol: il primo, al 50', di Nolè, il secondo, al 52', di Vignali. Di nuovo parità, ma stavolta è 1-1. Obbligato a fare bottino pieno in virtù del peggior posizionamento nella regular season di campionato, il Fratres Perignano comincia a spingere, affidandosi perlopiù a verticalizzazioni verso i riferimenti offensivi Sciapi e Andolfi. A colpire, però, sono ancora i giallorossi, con Mancini che, al 79', sfrutta un errore della retroguardia ospite per insaccare alle spalle di Iacoponi. Il gol del 2-1 è un duro colpo per gli uomini di Ticciati, che nel finale non riescono a trovare neanche il pareggio utile a prolungare la gara ai tempi supplementari.

San Miniato Basso - Fratres Perignano 2-1, il tabellino della partita

SAN MINIATO BASSO: Battini, Petri, Liberati, Lecceti, Ercoli, Cela, Di Benedetto, Nolè, Chiaramonti, Demi, Kthella. A disp.: Giannangeli, Pagliai, Tremolanti, Gargini, Borgioli, Santagata, Ciravegna, Mhilli, Mancini. All.: Collacchioni.

FRATRES PERIGNANO: Iacoponi, Lucarelli, Falleni, Gamba, Genovali, Aliotta, Fiaschi, Seghi, Andolfi, Vignali, Sciapi. A disp.: Borghini, Pruneti, Fabbrini, Parenti, Lelli, Angiolini, Aquilante, Pini, Taraj. All.: Ticciati.

Arbitro: Fiorillo di Lucca, coad. da Scipione di Firenze e Pellegrini di Prato

Reti: 50' Nolè (S), 52' Vignali (P), 79' Mancini (S)