Eccellenza e Promozione: il programma della domenica

Scatta l'ora della post-season nel campionato di Eccellenza girone B, in questi giorni al centro dell'attenzione a causa delle presunte combine denunciate dal Ponsacco alla Procura Federale. Con la Cuoiopelli già qualificata in finale, San Miniato Basso e Fratres Perignano si giocano l'accesso all'ultimo atto: al "Pagni", i giallorossi di casa hanno a disposizione due risultati su tre per passare il turno, in virtù del miglior piazzamento. Ponsacco e Castelfiorentino di fronte invece alla "Banditella" di Livorno per una partita da dentro o fuori: chi vince prosegue la corsa per la salvezza nel triangolare playout, mentre chi perde retrocede direttamente in Promozione.

In Promozione girone C l'Atletico Etruria torna in campo dopo il turno di riposo, determinato a prolungare la striscia di quattro risultati utili contro la capolista Mazzola Valdarbia per provare a superare i Colli Marittimi (impegnati a Venturina) al terzo posto. Si affrontano il secondo attacco più prolifico e la difesa meno battuta. Chi è chiamato, invece, a spezzare la serie di tre sconfitte è l'Urbino Taccola, impegnato in uno scontro diretto fondamentale in chiave playoff contro l'Atletico Maremma. Nelle "zone calde" della classifica il Saline ospita il Castiglioncello, con la possibilità, in caso di vittoria, di sorpassare la stessa compagine labronica, tirandosi momentaneamente fuori dalla zona playout. Infine, il Forcoli Valdera, reduce da sette punti nelle ultime tre giornate, fa visita al Sant'Andrea.

ECCELLENZA GIRONE B

Semifinale Playoff (ore 15): San Miniato Basso-Fratres Perignano

Spareggio salvezza (ore 15): Ponsacco-Castelfiorentino

PROMOZIONE GIRONE C - 23ª giornata (ore 16)

Atletico Etruria-Mazzola Valdarbia

Urbino Taccola - Atletico Maremma

Gambassi - Sporting Cecina

Saline - Castiglioncello

S. Andrea-Forcoli Valdera

Venturina-Colli Marittimi

Riposa: Monterotondo

Classifica: Mazzola Valdarbia 42, Sporting Cecina 39, Colli Marittimi 33, Atletico Etruria 32, Urbino Taccola 32, Atletico Maremma 31, S. Andrea 26, Castiglioncello 24, Saline 22, Venturina 21, Gambassi 21, Forcoli Valdera 19, Monterotondo 17.