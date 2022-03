Eccellenza, Cenaia espugna Ponsacco 2-1: decide Signorini in extremis

Va al Cenaia il combattutissimo derby col Ponsacco, valido per la ventesima giornata di Eccellenza girone B. Grande tensione in campo al "Comunale" data l'importanza della posta in palio: rossoblù a caccia di punti salvezza, arancioverdi determinati a riscattare il ko con la Colligiana per mantenere il posto in zona playoff. Sul finire di una prima frazione di gioco abbastanza equilibrata il Ponsacco passa in vantaggio: al termine di una ripartenza, Baldini si avventa su un cross rasoterra dalla sinistra, anticipa difensore e portiere avversari e insacca a fil di palo. Ad inizio ripresa il Cenaia reagisce immediatamente, ristabilendo la parità grazie ad un colpo di testa di Arapi su assist col contagiri di Remedi. Superata l'ora di gioco il direttore di gara espelle Cutroneo tra le proteste degli ospiti, poi poco più tardi Coralli, già ammonito, rifila una gomitata a Freschi ma viene graziato. Al 75' il cartellino rosso per Calabrese ristabilisce la parità numerica. Il gol che decide l'incontro arriva al 4' di recupero: Papini si mette in proprio con un contropiede magistrale, entra in area e serve al centro l'accorrente Signorini, il quale infila Lista. Negli istanti rimasti il Cenaia sfiora addirittura il tris, presentandosi con Remedi e Cosi a tu per tu con Lista, ma il numero 20 calcia incredibilmente a lato a porta sguarnita. Cenaia quinto in solitaria, Ponsacco terzultimo in coabitazione con la Colligiana.

Ponsacco - Cenaia 1-2, il tabellino della partita

PONSACCO: Lista, Baldini, Calabrese, Cava, Prete, Penco, Zorica, Vannozzi, Coralli, Tavano, Paggini. A disp.: Balli, Barsotti, Lemmi, Ricci, Sardi, Capocelli, Scuglia, Diawara, Di Ruocco. All.: Paci.

CENAIA: Serafini, Malara, Cecchetti, Papini, Degli Esposti, Fariello, Freschi, Caciagli, Cutroneo, Remedi, Arapi. A disp.: Simoncini, Signorini, Tammaro, Carlucci, Matteoli, Rossi, Puccini, Fornaciari, Cosi. All.: Macelloni.

Arbitro: Francesco Raciti di Siena

Reti: 42' Baldini (P), 50' Arapi (C), 94' Signorini (C)

Note: Espulsi al 65' Cutroneo (C) e al 75' Calabrese (P)