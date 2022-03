Eccellenza, prova d'orgoglio del Ponsacco: 3-0 al Certaldo

Ossigeno puro per il Ponsacco, che si mantiene in corsa per l'obiettivo salvezza grazie al netto successo per 3-0 contro il Certaldo al "Comunale". In un clima di grande contestazione nei confronti della società (sciopero del tifo rossoblù fino al 45'), gli uomini di Paci chiudono i giochi già nella prima mezz'ora di gioco. Tavano apre le marcature al 13' con uno scavetto che supera Orsini, poi raddoppia al 24' ben innescato in area da Vannozzi. Al 32' Semboloni insacca sugli sviluppi di un corner per il tris. Nella ripresa il Ponsacco gestisce senza particolari patemi il vantaggio acquisito. Tre punti che rappresentano un'iniezione di fiducia per i i rossoblù, in vista del trittico di partite contro le prime tre della classe (Cuoiopelli, San Miniato Basso e Livorno), nelle quali sarà fondamentale racimolare almeno qualche punto per evitare guai grossi.

Ponsacco - Certaldo 3-0, il tabellino della partita

PONSACCO: Lista, Paggini, Calabrese, Mucci, Cava, Peric, Semboloni, Vannozzi, Coralli, Tavano, Zorica. A disp.: Balli, Barsotti, Lemmi, Uruci, Ricci, Capocelli, Scuglia, Diawara, De Feo. All.: Paci.

CERTALDO: Orsini, Bandini, Vecchiarelli, Orsucci, Olivieri, Dini, Martini, Bernardini, Volpini, Corsi, Pampalone. A disp.: Spini, Manganiello, Ciampolini, Adelucci, Kamberi, Biagini, Pagliai, Zanaj. All.: Ramerini.

Arbitro: Barbetti di Arezzo

Reti: 13' Tavano, 24' Tavano, 32' Semboloni