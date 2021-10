Eccellenza, Ponsacco-Colligiana 1-0: Tavano subito decisivo

Prima giornata di campionato e prima partita decisa: dietro alla vittoria del Ponsacco contro la Colligiana c'è già lo zampino di Tavano, autore del calcio di rigore decisivo quando ormai la partita sembrava incalanata verso il pareggio.

Nella cornice del Comunale di Ponsacco, per l'occasione riempito da un gran numero di sostenitori di entrambe le fedi accorsi a vedere la partita, le due squadre si affrontano in una partita molto equilibrata, giocata pressoché alla pari e con un sano agonismo in campo. Nel primo tempo rossoblù pericolosi soltanto in un'occasione, con Puccini che da posizione ravvicinata va al tiro ma non prende lo specchio della porta difesa da Chiarugi.

Il secondo tempo vede il Ponsacco crescere col passare dei minuti, non rischiando praticamente niente in fase difensiva ma neanche costruendo trame di gioco in grado di scardinare la retroguardia avversaria. A 5' dal termine l'episodio chiave: azione personale di Lici sulla destra, dribbling ad accentrarsi e fallo da rigore: dal dischetto va Tavano, che non sbaglia e regala ai suoi i primi tre punti stagionali.

Ponsacco - Colligiana, il tabellino della partita

Ponsacco - Colligiana 1-0

PONSACCO: Lensi, Lici, Gemignani, Degli Esposti, Alicontri, Fortunati, Baldini, Puccini, Paggini, Tavano, Cosi. A disp.: Bartolozzi, Calzolari, Gufoni, Caprigline, Scuglia, D'Onghia, Baldini, Coralli, Gassama. All.: Livio Paci.

COLLIGIANA: Chiarugi, Doda, Piochi, Ciardini, Tognarelli, Pietrobattista, Sitzia, Dileo, Napoli, Mugnai, Calamassi. A disp.: Petrucci, Saventi, Gambassi, Logi, Silvestri, Cirasella, Torricelli, Milanesi, Trotta. All.: Paolo Molfese.

Arbitro: Cacelli di Livorno, coad. da Bassetti di Lucca e Toschi di Livorno

Rete: 85' Tavano rig.