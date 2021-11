Eccellenza, Ponsacco-Cuoiopelli 0-4: una tripletta di Falchini conferma i biancorossi in vetta

Prosegue la corsa in testa alla classifica del girone B di Eccellenza della Cuoiopelli, che vince con un rotondo 4-0 sul campo del Ponsacco, grazie ad un'ottima prova di squadra alla quale si aggiunge la tripletta di uno scatenato Falchini. Ospiti subito in palla nonostante alcune scelte di turnover di mister Marselli, tanto che nei primi 25' di gara il Ponsacco riesce soltanto di rado ad uscire dalla propria metà campo. In questa fase arriva il vantaggio della Cuoiopelli, seppur con un pizzico di fortuna dato che sul tirocross di Bracci un difensore di casa devia la palla nella propria porta per il più classico degli autogol. Intorno alla metà del primo tempo esce per infortunio Balduini e la Cuoiopelli abbassa un po' troppo il proprio baricentro, lasciando l'iniziativa al Ponsacco ma senza rischiare alcunché.

Dopo appena un giro di lancette dal fischio d'inizio della ripresa arriva il gol del raddoppio: rinvio errato di Lensi con Falchini in pressione, l'attaccante biancorosso si impadronisce della palla e insacca. I padroni di casa provano a reagire, ma tra l'80' e l'83' subiscono due ripartenze letali entrambi finalizzate da Falchini. La Cuoiopelli chiude in controllo e si presenta al delicato derby di domenica prossima contro il Tuttocuoio col pieno di fiducia; per il Ponsacco ancora una sconfitta e adesso la classifica preoccupa.

Ponsacco - Cuoiopelli, il tabellino della partita

Ponsacco - Cuoiopelli 0-4

PONSACCO: Lensi, Paggini, Gufoni, Fariello, Alicontri, Reymond, Baldini, Penco, Coralli, Tavano, Cosi. A disp.: Bartolozzi, Degli Esposti, Calzolari, Leone, Scuglia, Maenza, D'Onghia, Sardi, Martini. All.: Paci.

CUOIOPELLI: Lampignano, Accardo, Martinelli, Balduini, Zocco, Chelini, Cornacchia, Borselli, Falchini, Dal Poggetto, Bracci. A disp.: Brogi, Bagnoli, Rossi, Martini, Pirone, Passerotti, Iannello, Boghean, Montemagni. All.: Marselli.

Arbitro: Iurino di Venosa

Reti: 16' autorete, 46', 80', 83' Falchini

Note: ammoniti Gufoni e Penco (P), Zocco e Martinelli (C)