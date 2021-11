Eccellenza, Ponsacco-Fratres Perignano 1-2: la formazione di Ticciati a -2 dal Livorno

Nella sfida a tinte rossoblù del Comunale di Ponsacco a spuntarla è il Fratres Perignano, che supera 2-1 in rimonta i locali e con questa vittoria (la terza consecutiva) si porta a sole due lunghezze dal Livorno capolista, caduto clamorosamente col San Miniato Basso. Partita molto maschia e dal risultato in bilico fino agli ultimi istanti di gara. Pronti-via e Ponsacco in vantaggio al quarto d'ora con Alicontri, che batte Iacoponi con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. La gara prosegue e perdura anche nella ripresa con tanta lotta a centrocampo e diverse ammonizioni, soprattutto per i padroni di casa. Poi, al 62', arriva il pareggio del Fratres Perignano: Gamba lascia partire un bolide da distanza siderale che si infila sotto l'incrocio dei pali. Il Ponsacco perde per infortunio ben tre giocatori (Lici, Penco e Mucci) e la loro assenza si fa sentire, tanto che nel finale gli ospiti prendono il sopravvento sul piano del gioco e raggiungono il gol dell'1-2 finale con Andolfi.

Ponsacco - Fratres Perignano, il tabellino della partita

Ponsacco - Fratres Perignano 1-2

PONSACCO: Bartolozzi, Lici, Mucci, Fariello, Alicontri, Penco, Paggini, Reymond, Sardi, Tavano, Cosi. A disp.: Lensi, Gemignani, Leone, Scuglia, Baldini, Gufoni, D'Onghia, Coralli, Calzolari. All.: Paci.

FRATRES PERIGNANO: Iacoponi, Genovali, Falleni, Gamba, Parenti, Aliotta, Fabbrini, Fiaschi, Andolfi, Remedi, Sciapi. A disp.: Borghini, Lucarelli, Bianchino, Pennini, Seghi, Pinna, Bari Mendes, Pini, Taraj. All.: Ticciati.

Arbitro: Cremonini di Pisa

Reti: 15' Alicontri (PO), 62' Gamba (FP), 80' Andolfi (FP)