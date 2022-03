Eccellenza, harakiri Ponsacco: perde 2-4 con il Fucecchio, poker dell'ex Andreotti

Domenica amara per il Ponsacco, che perde 4-2 al Comunale contro il Fucecchio, facendosi agganciare dai bianconeri a quota 18 punti e dicendo probabilmente addio al sogno playoff. I rossoblù trovano il vantaggio dopo 10' dal calcio d'inizio con Coralli, ma è un gol illusorio. Il Fucecchio infatti prende pian piano il sopravvento, guidata da uno scatenato Andreotti (ex di turno). Tra il 26' ed il 28' l'attaccante ospite ribalta il risultato con una doppietta: 1-2 all'intervallo. Al rientro dall'intervallo chi si aspetta un Ponsacco battagliero rimarrà deluso: passano 5' e Andreotti cala il tris. Calabrese rimette in carreggiata la squadra di Paci al 75' (2-3), ma ancora Andreotti mette il timbro: quaterna per il numero 9 fucecchiese e 2-4 finale.

Ponsacco - Fucecchio 2-4, il tabellino della partita

PONSACCO: Lista, Paggini, Calabrese, Vannozzi, Semboloni, Penco, Zorica, Peric, Coralli, Di Ruocco, Cava. A disp.: Balli, Barsotti, Calzolari, Baldini, Diawara, Capocelli, Lemmi, Fiordi, Ercoli. All.: Paci.

FUCECCHIO: Ubirti, Nardi, Casanova, Falaschi, Lischi, La Rosa, Carnevale, Marcon, Andreotti, Zefi, Morelli. A disp.: Mannucci, Papa, Carli, Giometti, Bruchi, Cenci, Bulli, Falconi, Masoni. All.: Lazzerini.

Arbitro: Mascolo di Castellammare di Stabia

Reti: 10' Coralli (P), 26' Andreotti (F), 28' Andreotti (F), 50' Andreotti (F), 75' Calabrese (P), 80' Andreotti (F)