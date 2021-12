Eccellenza, un nuovo difensore per il Ponsacco: ufficiale l'acquisto di Mitrotti

Definite le partenze di Fariello e Degli Esposti in direzione Cenaia, il Ponsacco torna sul mercato e chiude per l'acquisto di un nuovo difensore: Giacomo Mitrotti. Il classe '92 vanta un lungo curriculum nei campionati di Eccellenza tra Puglia, Toscana e Liguria, e ha vestito maglie importanti come quelle di Seravezza Pozzi, Lornano Badesse, Camaiore, Rapallo Rivalorese e Massese. A lui il compito di guidare assieme a Mucci la giovane retroguardia dei rossoblù.