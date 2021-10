Eccellenza, girone B: il Ponsacco puntella la difesa con l'esperto Mucci

Colpo in difesa per il Ponsacco, che definisce l'acquisto dell'esperto centrale Marco Mucci, nelle ultime stagioni in forza all'Atletico Etruria. Il classe 1985, nativo di Livorno, dopo aver compiuto tutta la trafila fino alla Primavera nelle giovanili della Fiorentina, ha vestito maglie importanti in Serie D ed Eccellenza, tra cui quelle di Poggibonsi, Pro Livorno Sorgenti, Rosignano e Pecciolese. Mucci, centrale di piede mancino, va a completare il pacchetto difensivo a disposizione di mister Livio Paci, portando in dote qualità ed esperienza.